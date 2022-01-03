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Son dakika... Bill Gates bu sözlerle uyarmıştı! İsrail'den Omicron itirafı

#Omicron#İsrail#Dünya
Son dakika... Bill Gates bu sözlerle uyarmıştı İsrailden Omicron itirafı

Kısa sürede dünyanın bir numaralı ortak gündemi haline gelen Omicron varyantı ile ilgili araştırmalar sürerken İsrail'den itiraf gibi bir açıklama geldi.

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İsrail'in en üst düzey sağlık danışmanı, Omicron vakalarındaki artışın ülkede sürü bağışıklığına ulaşılmasını beraberinde getirebileceğini söyledi.

Ancak Nachmann Ash, ülkenin bunun için bir bedel ödeyeceğini ve sürü bağışıklığına aşılarla ulaşılmasını tercih ettiğini vurguladı. Modelleme uzmanları, Ocak sonuna dek dört milyon kişiye kadar enfeksiyon yaşanabileceği uyarısı yaptı.

BENNETT'TEN İTİRAF: MEVCUT POLİTİKALAR YETERSİZ

Başbakan Naftali Bennett, hükümetinin mevcut politikasının enfeksiyonlarda büyük artışı önlemeyeceğini kabul etti. Bennett, 60 yaş üzeri ve tıp çalışanlarına dördüncü doz aşının verileceğini kaydetti.

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Başbakan Bennett, daha önce amacın ekonomiyi açık tutarken, ağır hastalıklarda büyük artışı önlemek olduğunu söylemiş, ancak yeni bir kapanma ihtimalini dışlamamıştı.

10 GÜNDE 4 KAT ARTTI

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İsrail'deki teyitli vaka sayısı 10 günde dört katına çıkıp, günlük 3500'ün üzerine çıktı, ancak ölümlerde benzer düzeyde bir artış olmadı.

Sürü bağışıklığı, nüfusun ya aşılanma ya da hastalığı geçirenlerde oluşan antikorlarla, virüsten korunduğu nokta olarak tarif ediliyor. Prof. Ash Omicron vakalarındaki artışın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Ash "Sürü bağışıklığının bedeli, çok sayıda enfeksiyon. Bu da yaşanabilir. Sürü bağışıklığına ulaşmak için gereken sayı yüksek. Mümkün olan bir şey. Ancak buna bulaşı yoluyla değil, çok sayıda insanın aşılanmasının sonucu olarak ulaşmak istiyoruz" dedi.

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele heyetinin başı Salman Zarka, sürü bağışıklığının garanti olmadığını ifade etti. Zarka Ynet haber sitesine yaptığı açıklamada "Son iki yılda, özellikle de iyileşen insanların yeniden enfekte olduğunu gördüğümüz tecrübeler ışığında bu konuda çok ihtiyatlı olmalıyız" dedi.

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Bu arada, Weizmann Enstitüsü'nden bir başka hükümet danışmanı Eran Segal de, vaka sayısının kısa sürede ülkenin test yapma kapasitesini aşacağını ve yeni vakaları tespit etme kabiliyetinin yitirilebileceğini anlattı.

Segal, gelecek üç hafta içinde iki ila dört milyon kişinin enfekte olabileceğini, ancak önceki dalgaya göre daha az kişinin hastalığı ağır geçireceğini tahmin etti.

BILL GATES UYARMIŞTI

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Geçtiğimiz haftalarda kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Gates, 'Omicron tarihteki tüm virüslerden daha hızlı yayılıyor. Yakında dünyanın her ülkesinde olacak' demişti.

'Tam hayat normale dönecek gibi göründüğünde, pandeminin en kötü kısmına giriyor olabiliriz' diyen Gates, Omicron'un çok hızlı yayıldığı için mevcut pandemi dalgasının 2022 yılın Mart ayına kadar sona ereceğine inandığının altını çizmişti.

Gates paylaşımında 'Bu birkaç ay kötü olabilir ama yine de doğru adımları atarsak pandeminin 2022'de bitebileceğine inanıyorum' ifadesine yer vermişti.

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PANDEMİYİ BİLMİŞTİ!

Pandemi ile birlikte adından en çok söz ettiren isimlerden birisi de kuşkusuz Bill Gates. Zira adı komplo teorileri ile anılan Gates pandemi uyarısında haklı çıkmıştı.

Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı.

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#Omicron#İsrail#Dünya

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