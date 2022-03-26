Son dakika: Biden'dan Ukrayna halkına net mesaj: Yanınızdayız, nokta

İşte Biden'ın açıklamalarından satır başları:
Bu mesaj inancın gücüyle ilgiliydi, halkın gücüyle ilgili mesajdı. Çok korkunç yönetim biçiminin karşısında verilen bu mesaj, 30 yıl önce yaşananlara karşı bir mesajdı. 'Tüm vahşeti, tüm zorbalığı aşacağız' mesajıydı. Papa bu mesajı verdiğinde, Sovyetler Birliği bu toprakları demir bir yumrukla yönetiyordu.
"BU SAVAŞTA ÇOK NET OLMALIYIZ"
Bu da bana bir söz hatırlatıyor; İnanç en iyi karanlıkta görür. Ve onlar karanlık dönemden geçtiler. 10 yıl sonra Sovyetler çöktü ve Doğu Avrupa özgürlüğüne kavuştu. Bu savaş yıllar sürdü. Özgürlük savaşında yeniden doğduk. Özgürlük ve baskı arasında bir savaştı. Bu savaşta çok net olmalıyız. Bu savaş günler aylar içinde kazanılamayacak. Kendimizi hazırlamalıyız. Bugün burada Kraliyet Sarayı'nda toplandık. Burası hem Avrupa tarihi için hem de insanlık için önemli bir yer. Varşova özgürlüğün kazanıldığı dönemlerde dimdik ayakta durdu.
"UKRAYNA HALKININ YANINDAYIZ"
Ukrayna ve halkı şu anda cephede ülkelerini kurtarmak için savaşıyorlar. Tüm özgür hakları bir araya getirmek için, inanç özgürlüğü, basın özgürlüğü için. Bunlar abluka altında oldu, savaş verdik. Her nesil demokrasi düşmanlarına karşı savaş verdi. Ukrayna halkına mesajım; Biz yanınızdayız. Nokta. Macaristan, Polonya, 1958, Çekoslovakya demokratik kalkınmayı ezdi. Ta ki Berlin ve Sovyet baskısı yıkılana kadar. Demokrasi savaşı burada bitmedi. Son 30 yılda otokrasi güçleri yeninden ayaklandı. Onların özelliklerini tanıyoruz; demokratik özgürlüğe, hakikate düşmanlık. Rusya bugün demokrasiyi boğuyor.
Ekonomik yaptırımlarla birlikte yeni bir ekonomik güç elde ettik. Bu uluslararası yaptırımlar Rus gücünü emiyor. Putin, suçludur. Nokta. Aynı zamanda bu ekonomik yaptırımların yanı sıra Batı dünyası omuz omuza durdu ve Ukrayna'ya destek verdi. Rusya, Ukrayna sınırına aşmadan 600 milyon dolar destek verdik. Verdiğimiz silahlarla, Ukrayna halkı topraklarını korudu. ABD güçleri, burada NATO müttefiklerini korumak için duruyor. Ukrayna'ya yönelik bu hamle, aman akıllarınıza NATO topraklarına girmeyi getirmesinler diye. Madde 5 konusunda NATO'nun her karış toprağını koruyacağız.
"SAVAŞ ÇOKTAN STRATEJİK BİR HEZİMET OLDU"
Bugün binlerce Ukraynalı mültecilerle bir araya geldim. "Aileme, bana ne olacak" diyorlar. Anneleri gördüm gözyaşları içinde. Küçük bir kız dedi ki: Sayın başkan, benim kardeşim, babam orada. Onları bir daha görecek miyim" dedi. Kocaları, babaları savaşmak için ülkelerinde kaldı. Küçük çocuk bacağıma sarıldı ve dua etti. Bu bir daha yaşanır olması büyük bir üzüntü. Aynı zamanda büyük Varşova halkının yaptıkları iyilikleri de gördüm. Ne kadar kalplerini açtıklarını gördüm. Rus güçleri insani yardımı engelliyor. Burada insani yardım ulaştırmak için çalışmalara devam ediyor. Putin'in yürüttüğü vahşet var tabi ama bu savaş çoktan stratejik hezimet oldu Rusya için. Rusya, NATO varlığının sınırlarında azalmasını istiyordu ama şu anda daha fazla NATO askeri burada. Yıllarca uğraştığımız şeyi aylar içinde başardılar.