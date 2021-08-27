Son dakika: Biden'dan Taliban itirafı... Canlı yayında açıkladı!

ABD, Kabil'deki saldırının şokunu yaşarken, Başkan Biden'dan gelen açıklamalar ülke gündemine tabiri caizse bomba gibi düştü.

Politico'ya göre, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından ABD'li yetkililer, Taliban'a Amerikan vatandaşları, yeşil kart sahipleri ve Afgan müttefiklerinin isimlerini verdi.

Bunun amacı Taliban'ın ABD vatandaşlarının ve 20 yıllık ABD dönemi boyunca ABD unsurlarına yardım eden Afganların ülkeden çıkışı konusunda zorluk çıkarmasının önüne geçmekti.

Ancak Taliban'ın bu listede yer alan Afganları 'ölüm listesi'ne dahil ettiği ve ABD tarafından paylaşılan belgeler sayesinde bu kişilerin kimliklerine kolayca ulaşabildiği günlerdir ABD basının gündemindeydi.

BIDEN'DAN İTİRAF GİBİ SÖZLER

Görünen o ki bu artık bir iddia değil gerçek. Zira ABD Başkanı Biden'dan bu konu ile ilgili itiraf gibi açıklamalar geldi.

Dün meydana gelen 13'ü ABD askeri 60 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası kemraların karşısına geçen Biden çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

New York Post'ta yer alan habere göre, ABD ve Taliban arasında bu denli bir paylaşımın olduğunu kabul etti. Biden söz konusu paylaşımın bu kişilerin güvenli bir şekilde havalimanına ulaşmaları için yapıldığının altını çizdi.

Biden konu ile ilgili 'Ama size gerçekten bir isim listesi olduğunu kesin olarak söyleyemem. Olmuş olabilir. Kesin bir şey söylemek zor' ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ ORTAK' AÇIKLAMASI

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı komutanı General Kenneth McKenzie de dün yaptığı açıklamada, ABD ile Taliban arasında bir istihbarat paylaşımı olduğunu kabul etti.

Bu istihbarat paylaşımının yapılmasının nedeni olarak ise Taliban ve ABD'nin ortak hedefi olan 31 Ağustos'a kadar tahliyeleri bitirme çabası gösterildi.

McKenzie,dün yaşanan saldırıya Taliban'ın izin verdiğine dair herhangi bir bilginin bulunmadığının altını çizdi.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor