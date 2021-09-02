Son dakika... Biden'dan skandal hareket: Tek tek sildiler!

Son ABD askerinin Kabil'den ayrılması ile Afganistan'da bir dönem resmen sona erdi.

Afgan güçlerinin geri çekilmesi ile Kabil'in kontrolünü ele geçiren örgüt sadece hükümeti değil, milyarlarca dolar değerinde silahların da sahibi oldu.

ABD'nin Afgan güçleri için gönderdiği silahlar ile tabiri caizse gövde gösterisi yapan Taliban için ABD'nin nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyordu. Beklenen adım atıldı.

The Washington Times'ta yer alan habere göre, Biden yönetimi Afgan güçlerine gönderilen silahların listesini resmi internet sayfasından kaldırdı.

Söz konusu listede yer alan silahların neredeyse tamamının Taliban'ın eline olduğu düşünülüyor. Bu silahlar arasında milyonlarca dolar değerinde son teknoloji uçaklar ve helikopterler de yer alıyor.

TALİBAN'IN ELİNDE HANGİ SİLAHLAR VAR?

ABD basınında yer alan haberlere göre, 4 yıl önce ABD, Afgan kuvvetlerine 208 uçak ve 4,700 Humvee de dahil olmak üzere 75.000 araç verdi, bunların çoğu şu anda Taliban'ın elinde.

Taliban’ın eline geçen teçhizat arasında Black Hawk helikopterleri ve A-29 Super Tucano saldırı uçağı bulunuyor.

Uzmanlar, gelişmiş hava araçlarının eğitim olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirtirken, Taliban’ın Amerikan teçhizatını ele geçirmesinin önemli bir propaganda aracı olduğuna dikkati çekiyor.

Öte yandan Taliban’ın eline geçen küçük silahlar daha büyük endişe doğuruyor. ABD, geçen 20 yıl içinde Afgan güvenlik güçlerinin eğitim ve teçhizatına 83 milyar dolar harcadı.

Afgan güçlerinin geçen hafta sonu Kabil’den kaçmak için kullandığı en az 46 hava aracının Özbekistan’da olduğu bildirildi.

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