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Son dakika: Biden'dan Putin'e cevap: Kimse Rusya'yı tehdit etmiyor

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#Biden#Putin#BM
Son dakika: Bidendan Putine cevap: Kimse Rusyayı tehdit etmiyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 18:16

ABD Başkanı Joe Biden BM Genel Kurulu'nda, Rusya Devlet Başkanı Putin'in dünyayı ayağa kaldıran seferberlik çağrısına cevap verdi. "Kimse Rusya'yı tehdit etmiyor" diyen Biden, "ABD bu savaşın adil bir şekilde bitmesini istiyor. Ukrayna'nın hakları, kalan egemen ülkelerin haklarıyla aynıdır. Rusya'nın saldırganlığına karşı duracağız" ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'kısmı seferberlik' ve nükleer silah kullanma açıklamalarına BM Genel Kurulu'nda tepki gösterdi.

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İşte Biden'ın açıklamalarından satır başları:

Kremlin burada düzmece referandumlar ilan ediyor. Ukrayna'nın bir kısmını ilhak etmek için. Putin bu eylemi yapmak zorunda kaldığını iddia ediyor ama kimse Rusya'yı tehdit etmedi. Rusya'dan başka da kimse savaşın peşinde koşmadı. 'Ukrayna, Rusya tarafından yaratılmıştır' dedi. Şimdi burada okullara, hastanelere yaptıkları saldırıları görüyoruz. Ukrayna tarihinin merkezlerini hedef alıyorlar. Geçmişte Rusya'nın savaş suçlarını gördük. Burada cenazeleri gören kişiler işkence izlerine rastlanıldığını söyledi.

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"RUSYA'NIN SALDIRGANLIĞA KARŞI DURACAĞIZ"

Kim olursanız olun, neye inanıyorsanız inanın, bu sizin kanınızı dondurmalı. Bu yüzden Genel Kurul'da 100 den fazla ülke bir araya geldi ve kınadı. Burada 25 milyar dolardan fazla destek söz konusu. Bugün 40'tan fazla ülke milyarlarca lira kendi cebinden destek oldu. Teçhizat gönderdi. Ülkeler kendi ihtirasları peşinden koşup bedel ödemezse, bu kurumun her şeyini riske atıyoruz demektir. Hiç şüphe etmedik ve özgürlük, egemenlik ve ilkenin yanında olduk. Ukrayna'nın yanında durduk. Tıpkı sizin gibi ABD'de bu savaşın adil bir şekilde bitmesini istiyor. Hepimiz net olmalıyız, kuvvetli olmalıyız. Ukrayna'nın hakları, kalan egemen ülkelerin haklarıyla aynıdır .Rusya'nın saldırganlığına karşı duracağız. Demokrasi ve otokrasiler arasında mücadele söz konusu. Burada demokrasiyi temel alan bir görüşü savunuyoruz. Demokrasi bizim en önemli amacımızdır.

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"ABD ÜYE SAYISININ ARTTIRILMASINI DESTEKLİYOR"

Son dakika: Bidendan Putine cevap: Kimse Rusyayı tehdit etmiyor


Burada toplanırken BM şartının temeli, istikrarlı adil dünya düzeni tehdit altında. BM şartı sadece demokrasiler tarafında imzalanmadı, müzakere sürecinde onlarca ülkenin vatandaşları da yer aldı. BM şartı insanların ülkelerin farklarını aşabileceği, ortak payda da buluşabileceği bir şeydir. Bugün buradaki 193 üye devlet, bilerek bu ilkeleri kabul etti. Ve bu prensipleri ve ilkeleri korudu. Şiddetin savaşın, ülkeleri fethetmek için sınırların genişletilmesini reddediyorum. Daha küçük egemen ülkelerin haklarının büyük ülkelerle aynı olduğunu savunuyorum. Eğer hala güçlü bir temel olması gerektiğini istiyorsanız, ABD sizinle çalışmaya hazır. Artık bu kurumun daha geniş kapsamlı hale gelmesi gerekti. Burada veto hakkını kullanmamalı. Bu yüzden ABD kalıcı ve kalıcı olmayan üye sayısının artırılmasını destekliyor. ABD bu hayati görevi gerçekleştirme konusunda kararlı.

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İKLİM VE GIDA KRİZİYLE MÜCADELE

369 milyar dolar. İklim kriziyle mücadele için. Bunun için milyarlarca yatırım var. Burada bu yeni yasa ile birlikte ABD salımını 1.4 gigaton düşecek. Bu küresel anlamda bir devrimdir. Çok vaktimiz yok, bunu derhal yapmalıyız. Çünkü iklim krizinin ne durumda olduğunu görüyoruz. Ben geçtiğimiz yıl duyurduğum gibi küresel sorumluluğumuzu tuttuk. Hükümetle birlikte yıllık 11 milyarlık yatırım yapıyoruz. Bu ihtiyaç çok büyük. Bu yüzden gelin bu an içimizde iradeyi bulduğumuz an olsun. Güçlü, sürdürebilir, temiz enerji yatırımlarıyla dünyamızı koruyalım. Ücretsiz hiçbir bedel ödemeden, G7 ve diğer ülkelerle birlikte çalışıyoruz.

Son dakika: Bidendan Putine cevap: Kimse Rusyayı tehdit etmiyor


BIDEN'DAN TAHIL KORİDORU AÇIKLAMASI

Gıda kriziyle de başa baş mücadele ediyoruz. Burada yılda 40 milyonluk artış söz konusu. Bugün 2.9 milyar dolarlık destek paketi duyuyorum. Bu sırada Rusya yalanlar atıyor. Gıda krizini yaptırımlara atmaya çalışıyor. Burada tahıl ihracatı için Karadeniz'de bir abluka kuruldu. Çok güçlü bir şekilde dünyanın doyurulması gerektiğine inanıyoruz. Rusya gıda krizinin suçunu yaptırımlara yıkmaya çalışıyor. Oysaki gıda krizinin sorumlusu onların Ukrayna'ya müdahalesi ve savaşıdır. Rusya'nın savaşı gıda güvensizliğini daha da kötüleştiriyor. Bu yüzden Karadeniz'de tahıl ihracatı mekanizmasını kuran BM'deki çalışmalar için minnettarım.

"İRAN'IN CESUR KADINLARININ YANINDAYIZ"

İsrail ve Filistin halkları arasında barışı sürdürülebilir devamlılığı için çalışacağız. ABD'nin İsrail’in güvenliğine bağlılığı devam ediyor. Burada barış ve istikrar için iki devletli çözüme olan bağlılığımız devam etmektedir. Filistinlilerin iki devletli çözüme hakkı vardır. Her iki halkta eşit özgürlüklerin tadını çıkarması gerekmektedir. İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğiz. Dünyanın yeniden geriye dönmesine izin veremeyiz ve buradaki insan haklarını engellemeye izin vermeyiz. İran'ın cesur kadınlarının, vatandaşlarının yanındayız. Gelecek halkının tüm potansiyelini kullanan ülkeler tarafından kurulacak.

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#Biden#Putin#BM

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