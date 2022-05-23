Son dakika Biden'dan Çin'e net mesaj: Tayvan'ı savunuruz!

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Dünyanın gözü kulağı Ukrayna savaşında. Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre ötede de bir savaş ihtimali bulunuyor.

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim bir türlü düşürülemiyor. Dünya Çin işgaline karşı hazırlıklarını sürdüren Tayvan'a ABD'den yardım sözü geldi.

ABD Başkanı Biden olası bir Çin işgalinde Tayvan'ı askeri olarak savunacağını söyledi.

ABD'nin Çin'in Tayvan'ın kontrolünü zorla ele geçirme girişimine askeri olarak müdahale edip etmeyeceği sorulduğunda, Biden, 'Yaptığımız taahhüt bu' dedi.

'RUSYA BEDEL ÖDEMEK ZORUNDA'

Açıklamasında Ukrayna savaşına da değinen Biden, 'Rusya, Ukrayna'daki barbarlığı için "uzun vadeli bir bedel ödemek zorunda' dedi.



ÇİN'DEN JET CEVAP



Biden'ın açıklamasına Çin'den cevap gecikmedi. Dışişleri bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin "Çin halkının ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki kararlılığını ve güçlü yeteneğini hiç kimse küçümsememelidir." diyerek ABD Başkanı Biden'a uyarıda bulundu.