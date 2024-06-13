Son dakika: Biden'dan ateşkes açıklaması

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ABD Başkanı yaptığı açıklamada, Amerika'nın küresel destek verdiği bir önerinin İsrail ya da Hamas tarafından tam olarak benimsenmemesi nedeniyle yakın gelecekte Gazze için bir ateşkes anlaşmasına varılmasını beklemediğini söyledi.

Biden, uluslararası liderlerin İtalya'daki G-7 zirvesinde ateşkes konusunu görüştüklerini söyledi, ancak gazetecilerin yakında bir ateşkes anlaşmasına varılıp varılamayacağı sorusuna Biden sadece "Hayır" yanıtını verdi ve "Umudumu kaybetmedim" diye ekledi.