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Son dakika: Biden'dan ateşkes açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Biden#Gazze#Ateşkes
Son dakika: Bidendan ateşkes açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 20:36

ABD Başkanı Joe Biden, "Yakında Gazze'de ateşkes beklemiyorum. Umudumu kaybetmedim ama Hamas harekete geçmeli" dedi.

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ABD Başkanı yaptığı açıklamada, Amerika'nın küresel destek verdiği bir önerinin İsrail ya da Hamas tarafından tam olarak benimsenmemesi nedeniyle yakın gelecekte Gazze için bir ateşkes anlaşmasına varılmasını beklemediğini söyledi.

Biden, uluslararası liderlerin İtalya'daki G-7 zirvesinde ateşkes konusunu görüştüklerini söyledi, ancak gazetecilerin yakında bir ateşkes anlaşmasına varılıp varılamayacağı sorusuna Biden sadece "Hayır" yanıtını verdi ve "Umudumu kaybetmedim" diye ekledi.

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#Biden#Gazze#Ateşkes

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