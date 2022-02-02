Son dakika: Biden onayladı! Doğu Avrupa'ya daha fazla asker gönderilecek

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Son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden Doğu Avrupa'ya ABD askeri konuşlandırılmasına resmen onay verdi.

Biden'ın imzaladığı karara göre Doğu Avrupa'ya asker konuşlandırılacak. ABD askerleri hali hazırda mühimmatlarla birlikte Ukrayna'ya gönderilmişti.

Asker sevkiyatının önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

North Carolina'dan Polonya ve Almanya'ya 2 bin ABD askerinin gönderileceği, halihazırda Almanya'da bulunan bin askerin ise Romanya'ya kaydırılacağı öğrenildi.

ABD'li yetkililerin CNN International'a yaptığı açıklamaya göre NATO müttefiki olan Doğu Avrupa ülkeleri de bu sevkiyatta asker gönderilecek yerler arasında.

Uzman yorumlarına göre Biden'ın bu hamlesi aynı zamanda, Rusya'nın olası saldırı ve işgal planlarından çekinen NATO üyesi Avrupa ülkelerine bir destek mesajı.