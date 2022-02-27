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Son dakika... Biden net konuştu: Yaptırım dışında bir seçenek daha var! O da 3. Dünya Savaşı

#Biden#Üçüncü Dünya Savaşı#RUSYA
Son dakika... Biden net konuştu: Yaptırım dışında bir seçenek daha var O da 3. Dünya Savaşı

ABD Başkanı Joe Biden bugün yayınlanan bir röportajında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ederken en önemli amaçlarından birinin NATO ve Avrupa Birliği'ni bölmek olduğunu savundu. ABD lideri, Rusya'ya yönelik yaptırımların alternatifinin 3. Dünya Savaşı olduğunu ifade etti.

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ABD lideri Joe Biden, Brian Tyler Cohen'e verdiği mülakatta, Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin önemli mesajlar verdi.

Biden, "En başından beri amacım tüm NATO'yu ve Avrupa Birliği'ni aynı tarafta tutmayı sağlamaktı. Çünkü Putin NATO'yu bölebileceğini ve kullanabileceği büyük bir açıklık yaratabileceğini düşünüyordu. Bu gerçekleşmedi" dedi.

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Joe Biden, "İki seçeneğiniz var. 3. Dünya Savaşı başlatmak, Rusya'yla fiziksel olarak savaşa girmek. İkincisi ise uluslararası hukuka böylesine aykırı davranan bir ülkenin bunu yaptığı için ağır bedel ödemesini sağlamak" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya uygulanan yaptırımların tarihin en geniş yaptırımları olduğunu ifade eden Biden, Putin'in hem kısa hem de uzun vadede ağır bedel ödeyeceği öngörüsünde de bulundu.

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#Biden#Üçüncü Dünya Savaşı#RUSYA

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