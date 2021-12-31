Son dakika: Biden ile Putin arasında kritik görüşme!

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Tüm dünya Rusya ile Ukrayna arasında savaşın eşiğine gelen krize odaklanmışken, dün Ukrayna'yı destekleyen ABD'den gelen bir açıklamada ABD lideri Biden ile Rusya lideri Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, Beyaz Saray üzerinden yaptığı açıklamada, "Başkan Joe Biden, Rusya ile diplomatik ilişkiler de dahil olmak üzere bir dizi konuyu ele almak üzere 30 Aralık Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapacak" ifadelerini kullanmıştı.