Son dakika: Biden Afganistan'ın parasını 11 Eylül kurbanlarına dağıtacak!

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Afganistan güçlerinin ABD'den çekilmesi ve Taliban'ın kontrolü ele geçirmesi ile başlayan süreçte Afganistan'dan yüklü miktarda para ABD bankalarına aktarılmış, Washington yönetimi de Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurmuştu.

TALİBAN DEFALARCA KEZ İSTEDİ

Taliban yönetimi yurt dışında dondurulan rezervlerin Afganistan hükümetine değil, Afgan halkına ait olduğunu iddia ediyor. Ancak Taliban'dan yapılan pek çok çağrıya rağmen Beyaz Saray Afganistan'ın ABD'de tutulan altın ve döviz rezervi gibi varlıklarını serbest bırakmayı reddetti.

11 EYLÜL KURBANLARINA DAĞITILACAK

Bugün AFP'nin geçtiği bir son dakika bilgisine göre, ABD Başkanı Biden, rezervi 11 Eylül kurbanlarının ailelerine paylaştırmaya karar verdi. Haberde Biden'ın söz konusu karar için özel yetkisini kullandığı belirtildi.



Afganistan'ın ABD'deki rezervinin yaklaşık 7 milyar dolar olduğu belirtiliyor.



23 MİLYON KİŞİ AÇLIK RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA

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Taliban'ın, Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeye yönelik uluslararası yardımlar da sona ererken 23 milyon kişi açlık riski ile karşı karşıya kaldı.