Son dakika: Beyrut limanında korkutan yangın!
Gelen son dakika haberine göre bir ay önce Beyrut limanında yaşanan ve 200'den fazla insanın ölümüne neden olan korkunç patlamadan sonra yaralarını sarmaya devam eden Beyrut'ta yeni bir liman yangını başladı.
Haber ajanslarının son dakika olarak geçtiği habere göre Beyrut limanında korkutan bir yangın çıktı.
Yangının çıkış nedeni konusunda henüz bir açıklama yapılmazken Beyrut limanında yaşanan korkunç patlamanın yaşandığı yerde görülmesi büyük korku yarattı.
Yangının görüntüleri sosyal medyada paylaşılarak tüm dünyaya yayıldı.
Lübnanlı bir askeri yetkili yangının limanda araba lastikleri ve benzin depolanan bir alanda başladığını iddia etti.
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