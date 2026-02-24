Son dakika... Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Son karar Trump'ın

Haberin Devamı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin İran'a yönelik düzenleyeceği saldırı kararının, "İran'a kısıtlı saldırıyı değerlendiriyorum" açıklamasında bulunan ABD Başkanı Donald Trump tarafından verileceğini açıkladı.

Leavitt, Trump’ın yaklaşımına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Trump'ın ilk tercihi her zaman diplomasi olmuştur, ancak gösterdiği gibi, gerekirse Amerika Birleşik Devletleri ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya da hazırdır."

Son günlerde medyada yer alan iddialara da değinen Leavitt, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını "Son günlerde tamamen gerçek dışı olan birçok sansasyonel haber gördüm." sözleriyle yanıtladı.

Haberin Devamı

Özellikle anonim kaynaklara dayandırılan analiz ve yorumları sert sözlerle eleştiren Leavit, "Medyaya spekülasyon yapan, anonim bir kaynağın arkasına saklanan, Trump'ın ne düşündüğünü veya İran'a karşı alacağı kararla ilgili ne yapacağını bildiğini iddia eden herkesin ne hakkında konuştuğu hakkında hiçbir fikri yok." dedi.

"Trump, İran'ı tehdit olarak mı görüyor?" sorusuna yanıt veren Leavitt, "İran 'Amerika'ya ölüm' diye slogan atıyor. Peki bu bir tehdit mi sizce?" soruyusuyla karşılık verdi.

ABD SAVUNMA BAKANI: TÜM SEÇENEKLER MASADA

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Tahran yönetiminin anlaşma yapması gerektiğini söyledi.

Trump'ın da anlaşmayı tercih ettiğini kaydeden Hegseth, anlaşmaya varılamaması durumunda Trump'a sunulacak seçeneklerin olduğunu belirtti.

Hegseth, askeri saldırı ihtimalinin gündemde olup olmadığına yönelik soruya da "Her şey masada. Bu Başkan'ın kararıdır. Biz bir anlaşmaya varılmasını sağlamak için buradayız. İran'ın iyi bir anlaşma yapmasının bilgece olacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

TRUMP, ABD GENELKURMAY BAŞKANI CAİNE'İN "İRAN'LA SAVAŞA KARŞI OLDUĞU" İDDİASINI YALANLADI

Haberin Devamı

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Genelkurmay Başkanı Caine ile ilgili haberlere karşılık verdi.

Trump, "İran'la savaşa karşı olduğu" iddia edilen Caine için, "Yalan haber medyasında, General Caine'in İran'la savaşa girmeye karşı olduğu yönünde haberler dolaşmaktadır. Bu haberler yüzde yüz yanlıştır." ifadelerini kullandı.

İran'la ilgili kararın kendisine ait olduğunu ve bu ülkeye saldırma yönünde bir karar alırsa Caine'in buna uyarak çok iyi bir şekilde orduyu yöneteceğini belirten Trump, "General Caine, hepimiz gibi savaş görmek istememektedir ancak İran'a karşı askeri düzeyde bir karar alınırsa, bunun kolayca kazanılacağı görüşündedir." yorumunu yaptı.

Haberin Devamı

ABD Başkanı, Tahran yönetimine de "Kararı veren benim, anlaşma olmasını tercih ederim ama anlaşma olmazsa o ülke ve ne yazık ki halkı için çok kötü bir gün olacak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Genelkurmay Başkanı Caine'in, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı olası bir askeri harekatın uzun süreli bir çatışmaya yol açabileceği konusunda uyardığı öne sürülmüştü.

Axios haber sitesinin görüşmeler hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberde Caine'in Trump’a İran’a yapılacak saldırının önemli riskler taşıyabileceğini aktardığı iddia edilmişti.