Beyaz Saray'dan Gazze açıklaması! 'Anlaşma çok yakın'

Beyaz Saray, Gazze'de barış anlaşmasının çok yakın olduğunu belirtti.

Görüşmeden bir gün önce Amerikan Fox News haber kanalına konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD’li muhatapları ile anlaşma üzerinde çalışmaya başladıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında Batılı ülkeler peş peşe Filistin Devleti'ni tanıma kararlarını açıklamıştı. Genel Kurul oturumları sırasında Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın da aralarında bulunduğu on ülkenin Filistin’i resmi olarak tanıması, Washington’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil çok sayıda Arap ve Müslüman liderle Gazze’ye ilişkin yol haritasını müzakere etmesi dikkat çekmişti.

Bu süreçte Netanyahu’nun, Trump yönetiminin hazırladığı 21 maddelik Gazze planını kendi talepleri doğrultusunda şekillendirmeye çalışabileceği ifade edilmişti. İsrail’in uluslararası alanda artan yalnızlığına işaret eden bu tablo, iki liderin New York’taki buluşmasını kritik hale getirdi.

BEYAZ SARAY'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Görüşme, Netanyahu yönetiminin savaşı sona erdirmesi için ağır uluslararası baskı altında olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. BM 80. Genel Kurulu sırasında başlıca Batılı ülkeler, İsrail’in itirazlarına rağmen Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeler listesine katıldı. İsrail'e karşı spor ve kültürel alanlarda boykot çağrıları giderek artarken, Avrupa Birliği (AB) de bu ülkeye yaptırım uygulamayı değerlendiriyor.

Netanyahu, cuma günü BM Genel Kurulu’nda dünya liderlerine hitaben konuşmasına başlarken, birçok delegenin Gazze protestosu için salonu terk etmesi, İsrail Başbakanı’nı neredeyse boş bir salona hitap etmek zorunda bıraktı.

NETANYAHU'NUN İKTİDARI SALLANIYOR

Netanyahu hakkında İsrail’de yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma davaları devam ediyor. 7 Ekim 2023’te gerçekleşen Hamas saldırılarına kadar İsrail başbakanı karşıtı sokak gösterileri ülke gündeminin en önemli konusuydu. Muhaliflerine göre, İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı askeri operasyon Netanyahu’nun aşırı sağ partilerle kurduğu kırılgan hükumetin siyasi ömrünü uzattı.

Trump yönetimi şu ana kadar Netanyahu hükümetinin arkasında durdu. Ancak ABD Başkanı Trump son dönemde yaşanan bazı olaylar karşısındaki memnuniyetsizliğini gizlemiyor. Özellikle Katar’da bu ayın başlarında Hamas müzakere delegasyonunu hedef alan İsrail hava saldırısı Washington’u bölgedeki Müslüman müttefikleri karşısında çok zor bir duruma düşürdü.

TRUMP GÖRÜŞME ÖNCESİ DEMEÇ VERDİ

Görüşme öncesi NBC News'e mülakat veren Trump, Gazze'de barış planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme öncesi barış planlarına atıfta bulunan Trump, "Orta Doğu'da barış için gerçekten iyi bir şans var. Herkes buna hazır görünüyor." dedi.

Donald Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğine yönelik ifadelerini yineledi.

ABD'NİN ÖNERİSİ İSRAİL İÇİN 'KABUL EDİLEBİLİR'

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesi, Tel Aviv yönetiminin ABD’nin sunduğu 21 maddelik önerinin çoğunu “İsrail açısından kabul edilebilir” gördüğünü yazdı. Haberde, Başbakan Netanyahu’nun görüşme öncesinde bazı maddelerin yeniden düzenlenmesini istediği bilgisi yer aldı.

Öte yandan ABD merkezli anti-siyonist yayın organı Mondweiss, Netanyahu’nun Trump’la yapacağı görüşmede Gazze hedefini “planı reddetmeden askeri operasyonların sürdürülmesi” olarak açıkladı. Buna göre, Gazze Şehri’nde operasyonların tamamlanmasının ardından kademeli bir çekilme gündeme gelebilecek.