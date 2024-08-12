Son dakika... Beyaz Saray'dan çok sert Putin açıklaması: Ukrayna'dan defolsun gitsin

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 20:48
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Beyaz Saray'dan Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili sert açıklamalar geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Putin'in askeri desteğe muhtaç olduğunu belirtilerek, "Çaresizlikten İran ve Kuzey Kore'den yardım istiyor. Putin, rahatsızsa Ukrayna'dan defolup gitsin" denildi.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Topraklarındaki Ukrayna ilerlemesini durduramayan Rusya’ya mesajlar verdi. Kirby, "Putin askeri desteğe muhtaç, çaresizlikten İran ve Kuzey Kore’den yardım istiyor. Putin rahatsızsa Ukrayna’dan defolup gitsin" dedi.