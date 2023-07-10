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Son dakika... Beyaz Saray: Türkiye'nin AB üyeliği arzusunu destekliyoruz

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Beyaz Saray#Dünya
Son dakika... Beyaz Saray: Türkiyenin AB üyeliği arzusunu destekliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 16:36

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada 'Türkiye'nin AB üyeliği arzusunu destekliyoruz' denildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius'ta 10-12 Temmuz'da düzenlenecek olan NATO Zirvesine katılmak üzere Litvanya'ya gitmeden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinde açıklamalarda bulunandu.

Erdoğan'ın AB açıklamasına NATO Genel Sekreteri'nin ardından Beyaz Saray'dan da yanıt geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada 'Türkiye'nin AB üyeliği arzusunu destekliyoruz' denildi.

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Erdoğan açıklamasında şu ifadelerine yer vermişti;

'50 yılı aşkın zamandır Avrupa Birliği kapısında bekletilen bir Türkiye var. Ve şu anda NATO üyesi ülkelerin hemen hemen tamamı AB üyesidir. Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısında 50 yılı aşkın zamandır bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum. Ama aynı zamanda Vilnius'da da sesleneceğim. Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım.'

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Litvanya’nın başkenti Vilnius şehrinde 11-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne saatler kala kameralar karşına geçen NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg "Türkiye'nin AB'ye katılma hedefini destekliyorum. İsveç'i NATO'ya sokmak için çok çalışıyoruz. İsveç'in üyeliği konusunda Vilnius zirvesinde olumlu bir karara varmak hala mümkün." ifadelerini kullanmıştı.

AYRINTILAR GELİYOR...

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