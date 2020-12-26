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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 26.12.2020 - 09:21 | Son Güncelleme:

Son dakika: Berlin'de silahlı saldırı! Yaralılar var

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Son dakika: Berlin'de silahlı saldırı! Yaralılar var
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Reuters'da yer alan son dakika haberine göre Almanya'nın başkenti Berlin'de sabah erken saatlerde bir silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda yaralılar olduğu bilgisi verildi.

Reuters Haber Ajansı'nın son dakika olarak bildirdiği habere göre Almanya'nın başkenti Berlin'de, Kreuzberg bölgesinde bir silahlı saldırı yaşandı. 

Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen olayda dört kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 

Olayın siyasi bir terör eylemi gibi görünmediğini bildiren yetkililer saldırının birden fazla faili olduğunu söyledi. 

Berlin İtfaiyesi'nden verilen bilgiye göre yaralılardan üçünün durumu ağır. 

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