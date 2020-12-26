Son dakika: Berlin'de silahlı saldırı! Yaralılar var

Reuters Haber Ajansı'nın son dakika olarak bildirdiği habere göre Almanya'nın başkenti Berlin'de, Kreuzberg bölgesinde bir silahlı saldırı yaşandı.

Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen olayda dört kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Olayın siyasi bir terör eylemi gibi görünmediğini bildiren yetkililer saldırının birden fazla faili olduğunu söyledi.

Berlin İtfaiyesi'nden verilen bilgiye göre yaralılardan üçünün durumu ağır.