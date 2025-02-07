Son dakika: Bering Air'e ait uçak Alaska üzerinde kayboldu: Arama çalışmaları başlatıldı

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NBC News'da yer alan habere göre, içinde 10 kişinin bulunduğu Bering Air'e ait 445 sefer sayılı, Cessna 208B Grand Caravan uçağı Alaska üzerinde kayboldu.

ABD Sahil Güvenliği'ne göre, uçak Unalakleet'ten 02:37'de havalandı ve en son Bering Denizi'nin Norton Sound bölgesinde kıyıdan yaklaşık 12 mil açıkta görüldü.

Yetkililer uçağın beklenen saatte iniş yapmaması üzerine bir arama çalışması başlattı.

Kolluk kuvvetleri, uçağın Unalakleet'ten Nome'a gittiğini ve içinde dokuz yolcu ile bir pilotun bulunduğunu belirterek aktif kara araması başlatıldığını duyurdu.



İki şehir Norton Körfezi'nin karşısında birbirinden yaklaşık 235 kilometre uzaklıkta yer alıyor.



BÖLGEDE KÖTÜ HAVA KOŞULLARI HAKİM

Uçağın kaybolma nedeni henüz bilinmiyor ancak bölgede kötü hava koşullarının yaşandığı belirtiliyor.

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İtfaiye'den yapılan açıklamada, "Şu anda, Nome ve White Mountain'dan kara araması yapıyoruz. Hava koşulları ve görüş mesafesi nedeniyle havadan yapılan aramalar sınırlı. Ulusal Muhafızlar, Sahil Güvenlik ve Polis Ekipleri arama çalışmalarına katıldı" ifadeleri yer aldı.

Kayıp uçak, ABD'de son dönemde yaşanan havacılık felaketlerinin sonuncusu oldu.