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Batı Şeria'da şiddetli çatışma: 'Bölge yanıyor!' Demir yumrukla müdahale çağrısı

Güncelleme Tarihi:

#Filistin#İsrail#Batı Şeria
Batı Şeriada şiddetli çatışma: Bölge yanıyor Demir yumrukla müdahale çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 10:48

İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti, üçü ağır olmak üzere 4 Filistinli de yaralandı. Filistinlilerin yerleşimcilerin saldırılarına karşılık vermesi sonucu bölgede çatışma çıktı. İlk belirlemelere göre çatışmalarda 1 İsrailli yerleşimci öldürüldü.

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İşgal altındaki Batı Şeria'da Gilad Çiftliği yakınlarında bir İsraillinin öldüğü, iki kişinin ağır yaralandığı saldırı bölgede gerginliği tırmandırdı. İsrailli yetkililer, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) saldırılara "demir yumrukla" karşılık vermesi çağrısı yaptı. Samarya Bölge Konseyi Başkanı Yossi Dagan olayın hala devam ettiğini ve bölgede tehlikenin sürdüğünü belirtti. Mateh Binyamin Bölge Konseyi Başkanı Israel Ganz ise bölgenin "kelimenin tam anlamıyla yandığını" ifade ederek, saldırıların planlı ve devam eden bir terör dalgasının parçası olduğunu vurguladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nablus'a bağlı Tel beldesi yakınlarında İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Filistinlilere ateş açtı. Filistinli sivilleri hedef alan saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

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Batı Şeriada şiddetli çatışma: Bölge yanıyor Demir yumrukla müdahale çağrısı

İsrail ordusu, Tel beldesi yakınında yer alan ve gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulan yasa dışı "Havat Gilad" yerleşim bölgesi çevresinde Filistinliler ile "yürüyüşe çıkan" İsrailliler arasında arbede yaşandığını bildirdi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Filistinlilerden birinin arbede sonrası bölgeye gelen İsrailli güvenlikçinin silahını alarak İsraillilere ateş açtığı öne sürüldü.

Batı Şeriada şiddetli çatışma: Bölge yanıyor Demir yumrukla müdahale çağrısı

FİLİSTİNLİLER YERLEŞİMCİLERE KARŞILIK VERDİ

İşgal altındaki Batı Şeria'da Havat Gilad yerleşimi yakınlarında Filistinlilerle yaşanan çatışmalarda en az 1 İsrailli yerleşimci hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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İsrail'in ulusal acil servis kurumu MDA sözcüsü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, ağır yaralanan 2 kişinin helikopterle hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Batı Şeriada şiddetli çatışma: Bölge yanıyor Demir yumrukla müdahale çağrısı

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BÜYÜK OPERASYON TALEBİ

Samarya Bölge Konseyi Başkanı Yossi Dagan, Gilad Çiftliği'ndeki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada olayın halen sürdüğünü ve insanların hala tehlikede olduğunu belirterek, "Terör bizi kırmayacak. Yanıt saldırı olmalı: Teröristleri amansızca takip etmeli ve teröre tüm gücümüzle vurmalıyız" ifadelerini kullandı. Dagan, aynı zamanda Samarya'daki yerleşimlerin inşa edilmesi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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Dagan, hükümetten Filistin Yönetimi ve Hamas'a karşı büyük ölçekli bir askeri operasyon başlatılmasını talep ederek, "Son bir haftadır bunu görüyoruz. Hükümetten ve askeri liderlikten Samarya'da, Gilad Çiftliği yakınlarında büyük bir operasyon, gerçek bir askeri kampanya yürütmelerini bekliyoruz. İsrail'in oyunun kurallarını değiştirdiğini ve bir terör dalgasına tolerans göstermeyeceğini netleştirmeliyiz" dedi.

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Batı Şeriada şiddetli çatışma: Bölge yanıyor Demir yumrukla müdahale çağrısı

SMOTRICH, 'DEMİR YUMRUKLA MÜDAHALE' İSTEDİ

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, X platformunda yaptığı paylaşımda saldırıyı kınayarak, "Zor bir sabah. Öldürülenin ailesine başsağlığı diliyor, saldırıda yaralananların acil şifasını diliyor ve yerleşimciler ile yürüyüşçülere sarılıyorum. Son haftalarda caydırıcılığın aşınmasını ve düşmanlarımızın küstahlığını normalleştirmeyeceğiz. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden teröristlerin köyüne ve çevresine demir yumrukla müdahale etmesini, yönetimi ve caydırıcılığı yeniden tesis etmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Smotrich, çiftlik halkı ve kahraman yerleşim öncülerinin İsrail Devleti'nin savunma duvarı olduğunu belirterek, Arap terörüne karşı varlıklarını sürdürdükleri için onları güçlendirmeye ve onurlandırmaya devam edeceklerini söyledi. Eski Başbakan Naftali Bennett de "Saldırı üstüne saldırı. Kalbimiz bu zor sabah Gilad Çiftliği'ndeki kardeşlerimizle" açıklamasında bulundu.

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Batı Şeriada şiddetli çatışma: Bölge yanıyor Demir yumrukla müdahale çağrısı

'BATI ŞERİA YANIYOR'

Mateh Binyamin Bölge Konseyi Başkanı Israel Ganz, son 24 saatte yaşanan üçüncü saldırıya dikkat çekerek, "Bu sabahki şok edici saldırı, dünkü saldırı ile yangın ve tekrarlanan kundaklama dalgasına katılıyor. Bunlar izole olaylar değil, planlı ve devam eden terörizm" ifadelerini kullandı.

Ganz, "Bölge kelimenin tam anlamıyla yanıyor. Yangın dalgası, saldırı girişimleri ve Filistin Yönetimi'nin devam eden kışkırtmaları, yerleşime ve İsrail vatandaşlarına zarar vermeyi amaçlayan tek bir kampanyanın parçası" dedi.

Batı Şeriada şiddetli çatışma: Bölge yanıyor Demir yumrukla müdahale çağrısı

Ganz, "Yehuda ve Samarya ikincil bir arena değil. İsrail Devleti'nin merkezi bir cephesidir ve buradaki politika buna göre değişmeli. Terör merkezlerine karşı geniş bir operasyon başlatılmalı, terörizm veya kışkırtmaya karışan herkesten ağır bir bedel alınmalı ve bu saldırılar rutinmiş gibi davranılmamalıdır" açıklamasında bulundu. Ganz, yaralıların tamamen iyileşmesi için dua ettiğini ve güvenlik güçlerine, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ve her gün İsrail vatandaşlarını koruyan öncü çiftçilere destek diledi.

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Batı Şeriada şiddetli çatışma: Bölge yanıyor Demir yumrukla müdahale çağrısı

İSRAİL'İN GÖZÜ BATI ŞERİA'DA: SALDIRILAR ARTTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun bu dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim, 1182 Filistinlinin ölümüne, yaklaşık 13 bin kişinin yaralanmasına, 24 bine yakın kişinin gözaltına alınmasına ve 33 bin kişinin zorla yerinden edilmesine yol açtı.

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#Filistin#İsrail#Batı Şeria

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