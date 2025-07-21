×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Bangladeş'te savaş uçağı üniversite kampüsüne düştü: En az 18 kişi öldü

Güncelleme Tarihi:

#Bangladeş#Dhaka#Savaş Uçağı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 11:51

Bangladeş'in başkenti Dakka'da hava kuvvetlerine ait savaş uçağının okul kampüsüne düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Dakka'da Bangladeş savaş uçağının bir üniversite kampüsüne düşmesi sonucu en az 18 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Yerel basın, arama kurtarma ekiplerinin üniversite kampüsüne sevk edildiğini belirtti.

Bangladeşte savaş uçağı üniversite kampüsüne düştü: En az 18 kişi öldü

Associated Press'in (AP) haberine göre, Bangladeş Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağı, Dakka'nın kuzeyindeki Uttara bölgesinde bir okul kampüsüne düştü.

Uçağın Milestone Koleji'nin kampüsüne düştüğü açıklandı. Kampüste çocukların da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Bangladeş ordusunun Halkla İlişkiler Ofisi, F-7 BGI tipi uçağın Hava Kuvvetleri'ne ait olduğunu doğruladı. İtfaiye yetkilisi Lima Khan, yaptığı açıklamada en az 18 kişinin öldüğünü duyurdu.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınRus uçakları Kievi vurdu: Ölü ve yaralılar varRus uçakları Kiev'i vurdu: Ölü ve yaralılar varHaberi görüntüle

Bangladeşte savaş uçağı üniversite kampüsüne düştü: En az 18 kişi öldü

Yaralıların civardaki hastanelere götürüldüğünü aktaran yetkililer, yaklaşık 60 kişinin Ulusal Yanık ve Plastik Cerrahi Enstitüsüne sevk edildiğini kaydetti.

Yetkililer, yaralıların çoğunluğunun çocuk olduğunu ve bazılarının durumunun ağır olduğunu belirtti.

Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus ise Facebook sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, can kayıplarına neden olan kazadan dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade ederek taziyede bulundu.

Yunus, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Bangladeşte savaş uçağı üniversite kampüsüne düştü: En az 18 kişi öldü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bangladeş#Dhaka#Savaş Uçağı

BAKMADAN GEÇME!