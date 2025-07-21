Bangladeş'te savaş uçağı üniversite kampüsüne düştü: En az 18 kişi öldü

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Dakka'da Bangladeş savaş uçağının bir üniversite kampüsüne düşmesi sonucu en az 18 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Yerel basın, arama kurtarma ekiplerinin üniversite kampüsüne sevk edildiğini belirtti.



Bangladeş Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağı , Dakka'nın kuzeyindeki Uttara bölgesinde bir okul kampüsüne düştü.

Uçağın Milestone Koleji'nin kampüsüne düştüğü açıklandı. Kampüste çocukların da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Bangladeş ordusunun Halkla İlişkiler Ofisi, F-7 BGI tipi uçağın Hava Kuvvetleri'ne ait olduğunu doğruladı. İtfaiye yetkilisi Lima Khan, yaptığı açıklamada en az 18 kişinin öldüğünü duyurdu.

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Yaralıların civardaki hastanelere götürüldüğünü aktaran yetkililer, yaklaşık 60 kişinin Ulusal Yanık ve Plastik Cerrahi Enstitüsüne sevk edildiğini kaydetti.

Yetkililer, yaralıların çoğunluğunun çocuk olduğunu ve bazılarının durumunun ağır olduğunu belirtti.

Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus ise Facebook sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, can kayıplarına neden olan kazadan dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade ederek taziyede bulundu.

Yunus, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu.

