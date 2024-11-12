Son dakika... Bakü'de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP29 alanına geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi’ne (WLCAS) katılmak üzere geldiği Bakü’de programına başladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte konferansın gerçekleştirildiği Bakü Olimpiyat Stadyumu’na geldi. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Aliyev ve Guterres karşılamanın ardından basın mensuplarına poz verdi.



Erdoğan, COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi’nde konuşacak ve bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.



COP29 ZİVRESİ

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 29’uncu Taraflar Konferansı (COP29) dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. 100 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirvede yaklaşık 70 bin katılımcının yer alması bekleniyor.

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Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde kurulan geçici alanlarda düzenlenen zirve kapsamında şehirde üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Zirve gündeminde iklim finansmanına ilişkin konular öne çıkıyor.