Bakan Soylu'dan Erzurum'daki olaylarla ilgili açıklama: Şu an her iki gruptan 21 tespit ve 16 gözaltı var

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Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Siyasetin kuralları var. Hepimizin uyduğu kurallara uymayan var. Aynısı bugün Gaziantep'te yapılıyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Gaziantep'te kendisine tahsis edilen yerin dışında yer istiyor. Seçim kurulu nereyi miting meydanı verirse orada yapmak lazım. Erzurum'daki durum şu seçilen bölge çok büyük. Onlar kendilerine kalabalık toplamaya çalışıyorlar çarşının içerisinde. O çarşının içinde başka siyasi partilerin başkanlıkları var, tartışmalar çıkabilir. Kura ile çekiliyor yerler. İBB AK Parti'nin Yenikapı'da miting yapmaması için elinden geleni yaptı. Halkla görüştük, metroların yavaş çalıştırıldığını eksik çalıştırıldığını söylediler.

Siyaset sorumluluk ister. Hangi olayın çıkıp çıkmayacağını bilmek lazım. 10 bin kişi birinin üstüne yürüse bunun sorumluluğu yine benim karşıma çıkar. Ama hala miting yapılmaması gerek alanda miting yapıp insanları tahrik ederseniz... İBB'nin başında sahtekar bir adam var. O alanda Allah korusun biri bomba getirse, ben bunları düşünerek önlem almak zorundayım ama miting alanı dışında bunu yaparsalar ben bunu kontrol edebilir miyim?

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"21 TESPİT VE 16 GÖZALTI VAR"

Şu anda hiç bir konuda engelleme söz konusu değil. Aksine İstanbul Mitingi başarısının üstünü örtmek ve mağduriyet yaratmak için Ekrem İmamoğlu yaptı. 21 tespit ve 16 gözaltı var şu an her iki gruptan da. Bizim orada 1000 tane polisimiz var. Polis birinci kademede olaylarda uyarı yapar ardından çevik kuvvet girer ardından kalkanlar ve TOMA'lar dahil olur. Bunların hepsi orada da görüldü. Aynı şeyi Konya'da da yapmaya çalıştılar, hır gür çıkarmaya çalışıyorlar. Benim görevim kural uygulamak. Bu yaptıklarından bir şey olmaz, olan oradaki insanlara olur.

"İLK TAŞI ATANIN DAHA ÖNCE HAKKINDAFETÖ İLE İLGİLİ İŞLEM YAPILMIŞ"

Gözaltına alınanlarla ilgili ve olayla ilgili araştırmaları yapıyoruz. Ben her zaman olayların arkasına bakarım. Bunlar önceden planlanmış da olabilir anlık çıkmış da olabilir, siyaset buna açıktır. Meselenin 365 derece her açısına bakıyoruz. Orada bir tek ilk taş atan kişi kafamızı karıştırıyor. Kendisi bir Uzman Çavuş ve daha önce hakkında FETÖ ile ilgili işlem yapılmış. Zannediyorum adli kontrol ile de serbest bırakılmış ama bu konu da adli tahkikat devam ediyor. Şu anda bütün irtibatlarına, ne yapıp, ne yapmadığına bakılıyor.

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İMAMOĞLU'NUN POLİS MÜDAHALE ETMEDİ İDDİASI

Yalan söylüyor. Bunun olmaması mümkün mü? Polis olayın ilk başladığı anlardan itibaren müdahale ediyor. Ama siz olayı tahrik ederseniz çıkacak sonuç da budur. Alenen tahrik ediyor ve suç işliyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da hiç bir itibarı yok. İmamoğlu, Yavaş ve Kılıçdaroğlu arasından müthiş bir itişme var. Parti tabanı için bir mücadele içerisindeler. İzin alıp yaptıkları mitinglerde bir sıkıntı oldu mu? Şımarıklık ve nobranlık sorumsuzluğu beraberinde getirmemeli.

İSTANBUL MİTİNGİ

Otobüslerle gelenler kadar otobüslere binemeyenler de vardı. Bu mitinge insanlar yürüyerek geldi. İBB toplu taşımayı o kadar kısmış ki insanlar miting alanına yürüyerek geldiler. Eşi benzeri görülmemiş bir miting. İnsanlar buraya sahip çıkmaya geldi. Bu mitinge elbette teşkilatlarımızın büyük katkısı var evet ama vatandaşlarımız da akın akın geldiler. Burada bir mesaj var hem içimizdekilere hem de dışarıdakilere 'Aslanımıza sahip çıkıyoruz' dediler.