Son dakika... Bakan Fidan: ABD desteği olmasa soykırım olmazdı

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Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



İsrail, mümkün olan en sert, en insanlık dışı faaliyetleri sürekli sürdürmekte. Yürüttüğü olduğu bu soykırımın elbette cezasız kalmayacağı hem insanlık vicdanında hem uluslararası hukuk tarafından da gerekli muameleyi göreceğine yürekten inanıyoruz.

ABD ve bazı batılı ülkelerin desteği olmasa soykırımın sürmesi mümkün değil. İsrail'in güvenli savunması adına başka bir milletin soykırımını sürdürmek kabul edilebilir bir bahane değildir.

Refah Sınır Kapısı'nda Mısırlı bir askerin İsrailliler tarafından şehit edilmesi yayılma tehlikesinin ne kadar cari bir tehlike olduğunu bir kez daha göstermektedir.



FİLİSTİN'İN DEVLET OLARAK TANINMASI



Filistin'in devlet olarak tanınması yönündeki çalışmalarımız devam etmektedir. Uluslararası toplum geç ve ağır hareket etmekte ancak şimdiye kadar olmadığı bir şekilde Filistin'in devlet olma çabalarını destekliyor. Son olarak 3 ülkenin resmen tanıdığını açıklaması fevkalade önemli bir gelişme.



Brüksel'de yapılan toplantılarda artık 150'ye yakın ülke Filistin'i tanıyor, bundan sonra ne yapılmalı? İşgal şartlarının el verdiği ölçüde işbirliği yapılması çok önemli.



İnsanlık vicdanını yaralayan bu uygulama bir son bulmalı.





