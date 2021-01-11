Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'nun davetine Yunanistan'dan jet yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ocak ayı içinde ilk toplantıyı gerçekleştirmek üzere Yunanistan'ı istikşafı görüşmelere başlamaya davet ettiklerini açıklamıştı.

Dışişleri bakanlığı sözcüsü Alexandros Papaioannou, "Yunanistan, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığı sınırının belirlenmesi konusunda Türk tarafının bu türden herhangi bir davetine uluslararası hukuka uygun olarak yanıt verme niyetini ifade etmiştir." dedi.



BU HABER İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR