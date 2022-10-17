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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Yunanistan#Dünya
Son dakika... Bakan Çavuşoğlundan Yunanistana sert tepki
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 13:43

Yunanistan'ın mülteci iddialarına yanıt veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Yunanistan gibi en haksız durumda bile haklı görünmek için aymaz olmak gerekiyor bunu ancak Yunanistan başarır' dedi. Mültecilere kötü muamelenin Türk karasularında gerçekleşmiş gibi göstermek için koordinatlar değiştirildiğini belirten Çavuşoğlu, 'Üye ülkeler Yunanistan'ın bu muamelesine göz yumsa da vicdanlı parlamenterler sayesinde AP duruma el koymuş durumda' dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın mültecilere kötü muamele iddiasına tepki gösterdi.

'Yunanistan gibi en haksız durumda bile haklı görünmek için aymaz olmak gerekiyor bunu ancak Yunanistan başarır' diyen Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı;

'Yunanistan'ın ve onun destekçisinin karnesi ortada tüm uluslararası kuruşlular ve sivil toplum örgütleri Yunanistan'ınbu mültecilere yönelik insanlık dışı muamelesin, mercek altına aldılar.'

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Yunanistan'ın bu olayı Türk karasularında olmuş gibi göstermek için koordinatları değiştirdiğinin altını çizen Çavuşoğlu, 'Ama gerçekler ortada biz de gerçekleri ortaya koymaya devam edeceğiz' dedi.

Çavuşoğlu, 'Üye ülkeler Yunanistan'ın bu muamelesine göz yumsa da vicdanlı parlamenterler sayesinde AP duruma el koymuş durumda' dedi.

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'MACRON VE FRANSA OBJEKTİF OLAMIYOR'

'Fransa ve Macron objektif olamıyorlar' diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'Sizin karşınızda her söylediğinizi kabul eden bir Azerbaycan, bir Türkiye yok bunu kabullenmeniz lazım. Azerbaycan kendi topraklarını geri aldı. İşgalcinin kim olduğunu herkes biliyordu.'

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Ermenistan ile normalleşme süreci hakkında gelen bir soru üzerine Çavuşoğlu şu değerlendirmede bulundu;

'Bundan sonraki görüşmelerin Türkiye ve Ermenistan'da olması konusunda bir ön mutabakata varılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Prag'da Paşinyan ileyaptığı görüşmede bu liderler tarafından da teyit edildi dolayısıyla 3. bir ülkeye gitmeye gerek yok.'

Türkiye'nin normalleşme konusunda samimi olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, 'Biz her platformda görüşmeye hazırız. Bu samimiyetimizin karşılık bulması en büyük temennimiz' dedi.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Yunanistan#Dünya

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