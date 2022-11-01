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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan 'tahıl koridoru' açıklaması

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Dünya#Ukrayna Savaşı
Son dakika... Bakan Çavuşoğlundan tahıl koridoru açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 14:41

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tahıl krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ve Putin ile görüşecek' dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl krizi ile ilgili yeni açıklamalara imza attı.

'BM ile süreci takip ediyoruz' diyen Çavuşoğlu, engellerin kaldırılması için somut adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

'Bir Türkiye olarak çabalarımızı sürdüreceğiz' diyen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna lideri Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini belirtti.

Çavuşoğlu, 'Şu anda yüklü gemilerde sorun yok. Tahıl sevkiyatının devam etmesi için sorunların aşılması lazım' ifadelerini kullandı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Kırım'daki gemilere yapılan saldırıların ardından Tahıl Koridoru anlaşmasına katılımını askıya aldığını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması konusunda açıklamalarda bulunmuş ve anlaşmanın gereği olarak Rus tahılını ve gübresini kapsayan yaptırımların tam olarak kalkmadığını belirtmişti.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Dünya#Ukrayna Savaşı

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