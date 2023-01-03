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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması: ABD'nin normalleşmeye karşı olduğunu anlıyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Mevlüt Çavuşoğlu#Suriye#Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 14:04

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya-Suriye-Türkiye arasındaki 3'lü görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 'Dışişleri bakanları toplantısı ocak ayının 2. yarısında olacak' dedi. ABD'nin terör örgütü YPG ile mücadelede herhangi bir öneriyle gelmediğinin altını çizen Çavuşoğlu, Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye ile normalleşme adımına karşı olduğunu anladıklarını söyledi.

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Brezilya dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moskova'da Rusya ve Suriye Savunma Bakanları arasındaki 3'lü görüşmeyle ilgili açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye ile normalleşme adımına karşı olduğunu anladıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, 'Dışişleri bakanları toplantısı ocak ayının 2. yarısında olacak' dedi ve bugün Suriyeli muhalifler ile görüşeceğini açıkladı.

ABD'nin Suriye ile normalleşme adımına karşı olduğunu anladıklarını belirten Çavuşoğlu, 'ABD ‘Neden görüşüyorsunuz’ demedi ama normalleşmeye karşı olduklarını anlıyoruz' dedi.

ABD'YE YPG MESAJI: YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRSİN YETER

ABD'nin terör örgütü YPG ile mücadelede herhangi bir öneriyle gelmediğinin altını çizen Çavuşoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

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'Gelmesine de gerek yok. Zaten 2019 mutabakatımız var. Ortak Açıklamamız var, onun yükümlülüklerini yerine getirsin yeter.'

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ABD ZİYARETİ 18 OCAK'TA

Çavuşoğlu, 18 Ocak'ta ABD'ye ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

11 YIL SONRA İLK TEMAS

Türkiye ve Suriye arasında 11 yıl sonra ilk üst düzey temas geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar üçlü görüşme kapsamında Rusya'da Suriyeli mevkidaşı Ali Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'ÜÇLÜ BİR ADIM ATALIM İSTİYORUZ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti sonrası uçakta yaptığı açıklamada, 'Biz şu an itibarıyla Suriye-Türkiye-Rusya, üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin’e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız.' ifadelerini kullanmıştı.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Suriye#Türkiye

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