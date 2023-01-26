Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Pompeo'nun iddiaları yanıt

Haberin Devamı

Anılarını yayımlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun kitabında yer verdiği iddiaları üzerine açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Türk ordusunun DAEŞ'i yenme kapasitesini görmedik demesi ibretliktir' dedi.

Çavuşoğlu, 'Bu bahsettiğiniz iddialar ile ilgili gerçek dışı bilgiler var. Diplomatik bir dille söylüyorum siz buna yalan da diyebilirsiniz. Abartı var çifte standart var' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin DAEŞ'e karşı mücadele eden tek NATO ordusu olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, 'Biz bunu yaparken ABD, YPG / PKK ile beraber DAEŞ'lileri Afganistan'a gönderdi' dedi.

'TÜRK ORDUSUNUN KAPASİTESİNİ HERKES GÖRDÜ'

Çavuşoğlu, 'Bugün Afganistan'daki saldırıların müsebbibi de bunlar' dedi. Çavuşoğlu Türk ordusunun kapasitesini herkesin gördüğünün de altını çizdi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Alman Stern dergisinden skandal Erdoğan kapağı Haberi görüntüle

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'NATO'da en büyük ikinci gücü olan Türk ordusunun kapasitesini herkes gördü ve hem PKK hem YPG hem DAEŞ'ten 8 bin kilometrekarelik bir alanı Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemek adına temizleyen Türk ordusudur. Burada gerçek dışı bilgi var.'

Çavuşoğlu, 'Cumhurbaşkanımızla Pence arasında da baş başa görüşme gerçekleştirildi. Biz de Pompeo ile başka odada beklerken, Pompeo sürenin uzamasından rahatsız oldu. İçeri gidelim diye talepte bulundu. Ben de kendisine birisi Başkan, birisi Başkan yardımcısı adap gereği liderler içeri çağırmadan gitmenin doğru olmadığını söyledim, kendisini uyardım. Şimdi rahatsızlığını anlıyoruz.' ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN SİLİNEN TWEET VURGUSU

Pompeo'nun darbe gecesi sildiği bir tweet olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, 'Anlıyoruz ki darbe girişimini desteklemişti. Videodan rahatsız olmasının sebebi budur' dedi.