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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: Buça'daki görüntüler müzakereleri gölgeledi! Anlaşma için Türkiye'ye bekliyoruz...

#Çavuşoğlu#NATO#Brüksel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO toplantısı için gittiği Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada Buça'daki görüntülerin müzakereleri gölgelediğini belirtti ve tarafları kalıcı ateşkesin imzalanması için Türkiye’ye davet etti. Bakan Çavuşoğlu ayrıca ABD ile yeni tip F-16'ların satın alınması konusunda görüşmelerin devam ettiğini, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in kendisini Washington'a davet ettiğini açıkladı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel'de Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Buça'daki görüntülerin 'insanlık adına utanç verici' olduğunu belirten Çavuşoğlu, görüntülerin müzakere ortamına gölge düşürdüğünü ancak her koşulda barış görüşmelerinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

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Bundan sonraki görüşmelere Türkiye'nin ev sahipliği yapabileceğini belirten Çavuşoğlu, Rusya'nın da Ukrayna'nın da bu fikre sıcak baktığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Yeni güvenlik sınamalarına karşı NATO'nun uyarlanması gündemde. Türkiye olarak önemli katkılar sağlıyoruz. Dünden bu yana 3 önemli oturuma katıldık. Bizim yanımızda 9 ayrı ortak daha katıldı bu toplantılara. Gürcistan, Ukrayna Finlandiya, Güney Kore, Japonya katılan ülkeler arasındaydı.

TÜRKİYE'NİN ROLÜNDEN HERKES MEMNUN

Türkiye olarak Ukrayna konusunda ilkeli bir tavır izlerken bir yandan da savaşı durdurmak için çaba gösteriyoruz. Birçok müttefikimiz rolümüzden duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Sayın Kuleba da toplantılara katıldı ve Türkiye'nin arabulucu rolüne önem verdiğini ve Türkiye'ye güvendiğini açıkladı. Biz bu rolümüze devam edeceğiz.

BUÇA'DAKİ GÖRÜNTÜLER KABUL EDİLEMEZ

Buça'daki görüntüler kabul edilemez görüntüler. Bu görüntüler oluşan müzakere ortamını maalesef etkiledi. Zor şartlarda bile müzakerelerin devam etmesi önemli biz burada üzerimize düşen rolü oynamaya devam edeceğiz.

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PEŞ PEŞE KRİTİK GÖRÜŞMELER

İtalya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldik. İtalya ile hükümetler arası zirveyi bu yılın 2 yarasında gerçekleştireceğiz. Bunun hazırlıklarını beraber yapacağız.

İsveç Dışişleri Bakanı ile görüştük. İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliği hakkında görüş alışverişinde bulunduk. İsveç'in PKK'lı isimlerle bir araya gelmesinden duyduğumuz rahatsızlığı bir kez daha dile getirdik.

Gürcistan'ın yeni dışişleri bakanı ile de görüştük kendisini tebrik ettik. Cumhurbaşkanımızın bu yıl Gürcistan'ı ziyaret etme ihitmali var. İkili ilişkilerimiz devam ediyor.

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İngiltere Dışişleri Bakanı Truss ile görüştük. Cumhurbaşkanımız ve Boris Johnson arasındaki görüşmelerin detaylarını konuştuk. İngiltere Türkiye'ye ihracat kısıtlamalarını kaldırdı. Bundan memnuniyet duyuyoruz. İşbirliğimiz geliştirmek istiyoruz. Özellikle işbirliği konusunda alınan kararların takibini yapmak konusunda anlaştık.

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: Buçadaki görüntüler müzakereleri gölgeledi Anlaşma için Türkiyeye bekliyoruz...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg aynı karede

KULEBA: MÜZAKERELER KONUSUNDA EN ÇOK TÜRKİYE'YE GÜVENİYORUZ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştük son olarak Bazı soruları oldu. Özellikle güvenlik garantileri noktasında ismi geçen ülkelerin netleştirilmesini konuştuk. Buça'daki görüntüler insanlık adına utanç verici. Duyduğumuz üzüntüyü kendine ilettik.

Mariupol'dan deniz yolu tahliye konusunda hem Ukrayna hem de Rusya ile görüşmeye devam ediyoruz. Sahada bunun gerçekleşmediğini, her iki tarafın birbirini suçladığını belirttik. Vatandaşlarımızın çoğu buradan çıktı ama hala 30 civarında vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Bunların da çıkarılması için çabalarımızı sürdürüyoruz.

Müzakerelerdeki son durumu da ele aldık. İstanbul'dan sonra görüşmeler gerçekleştirildi. Buça etkiledi tabi ama görüşmeler sürüyor. Biz üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik kendisi de müzakerelerde en çok Türkiye'ye güvendiğini belirtti. Bir an önce kalıcı ateşkes için kendilerini Türkiye'ye beklediğimizi, müzakerelerin kalan kısmının Türkiye'de olabileceğini belirttik.

HER İKİ TARAF DA SICAK BAKIYOR

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Sonucunda müttefiklerin tavrında çok büyük bir değişim var. Türkiye her zaman barıştan ve uluslararası hukuktan yana tavır göstermiştir. Attığımız tavırları her zaman cesurca gerçekleştirdik. Bu savaş elbette biter. Dolayısıyla savaş bittikten sonra müttefiklerimizin Türkiye'nin çabalarını unutmamasını umuyoruz.

Burada olası senaryo var. Önce dışişleri bakanları bir araya gelecek, sonra liderler toplanacak. İkinci senaryoda ise dışişleri bakanları ve devlet liderleri bir arada toplanacak. Her iki durumda da olası görüşmelerin Türkiye'de yapılmasını istiyoruz. Türkiye'de buluşmaya iki ülke de sıcak bakıyor.

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F-16 GÖRÜŞMELERİ, BLİNKEN'DEN ÇAVUŞOĞLU'NA DAVET

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F-16 ile ilgili müzakereler devam ediyor ve olumlu bir şekilde seyrediyor. Kongreye gönderilen mektup önemli. ABD hala Rusya'dan alınan S-400'ler konusunda rahatsızlıklarını dile getiriyorlar, ancak bu anlaşmanın gerçekleşmesinin NATO için çok önemli olduğunu kabul ediyorlar.

Bizim de rahatsız olduğumuz konular var. ABD ile görüş ayrılıklarımız var mesela ABD'nin PKK'ya verdiği destek bizim için güvenlik meselesi. Biden ile Cumhurbaşkanımızın görüşmesinde Biden'ın bir önerisi olmuştu. Dışişleri Bakanı düzeyinde toplantı gerçekleştirmek için Sayın Blinken beni Washington'a davet etti. Bu toplantının sonuç odaklı olmasını istiyoruz.

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: Buçadaki görüntüler müzakereleri gölgeledi Anlaşma için Türkiyeye bekliyoruz...

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MISIR İLE İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİ

Mısır ile ilişkileri normalleştirme konusunda adımlar atıyoruz. Önümüzdeki günlerde de bazı adımlar atacağız. Mevcut maslahatgüzarımızın görevi doldu. Yeni bir arkadaşımızı atayacağız. Eğer yarın elçilik açmaya karar verirsek, büyükelçiler de görevlendireceğiz.

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#Çavuşoğlu#NATO#Brüksel

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