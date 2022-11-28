Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Mısır'a büyükelçi açıklaması

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Çavuşoğlu, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Türkiye - Mısır ilişkilerine değinerek 'Önümüzdeki aylarda büyükelçi ataması olabilir'dedi.

Çavuşoğlu, bakan yardımcıları arasındaki siyasi istişarelerin yakında tekrar düzenlenebileceğini de sözlerine ekledi.

Türkiye'nin amacının Suriye'deki iç savaşı sonlandırmak olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, 'Muhaliflerle süreci yürütüyoruz. Astana görüşmelerine rejimle birlikte muhalifler de katılıyor' dedi.

'YARIN BÜKREŞ'TE GÖRÜŞECEĞİZ'

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleriyle ilgili de konuşan Çavuşoğlu şu değerlendirmede bulundu;

'Dışişleri Bakanlığıyla yarın Bükreş'te görüşeceğiz.'

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Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından bazı olumlu adımlar atılsa da üçlü görüşmede çalışmalara devam edilmesi kararı alındığını belirtti.

Çok sayıda ikili görüşmenin yapılacağının altını çizen Çavuşoğlu, 'Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve İngiliz Dışişleri Bakanı Cleverly’le görüşeceğiz' dedi.

'YÜKÜMLÜLÜKLERİN BİR KISMI YERİNE GETİRİLMEDİ'

İsveç ve Finlandiya'nın muhtıradaki yükümlülükleri ile ilgili bazı olumlu adımlar attığını belirten Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'Bir kısmını da yerine getirmediler. Yani, henüz bazı somut adımları atmadılar. İadeler ve yasal düzenlemelerle ilgili somut beklentileri karşılamadılar. Meclisimizin ve vatandaşımızın ikna olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız da İsveç Başbakanına bu hususları iletti. Özetle süreç olumlu ilerliyor ama hala atılması gereken adımlar var.'

Çavuşoğlu, 'Finlandiya ile ilgili sıkıntılar o kadar büyük değil. Daha çok İsveç’te sıkıntılarımız var ancak iki ülke ve NATO bize eşit şekilde muamele edin diyorlar. Esasen daha fazla adım atması gereken ülke İsveç' ifadelerini kullandu.