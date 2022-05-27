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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş normalleşme mesajı

#Çavuşoğlu#Abdullah Bin Zayid Al Nahyan#Basın Toplantısı
Son dakika: Bakan Çavuşoğlundan flaş normalleşme mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bakanlar iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik pozitif mesajlar verdi. Bakan Çavuşoğlu Körfez bölgesindeki normalleşme adımlarının süreceğini belirterek, "Mısır ve İsrail ile görüşmelerimiz devam edecek" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. Bakanlar yaptıkları ikili görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

"KAPSAMLI BİR TİCARET ANLAŞMASI İMZALAMAK İSTİYORUZ"

Bakan Çavuşoğlu buradaki konuşmasında iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirdiğini açıklayarak, "Türk yatırımcılar yatırımlarını sürdürüyor. Bugün Afrika'da nasıl işbirliği yapabileceğimizi görüştük. Kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalaması konusunda mutabık kalmıştık. Bu yılın sonuna kadar imzaları atacağız. Körfezi Avrupa’ya bağlayacak çok önemli ulaştırma projeleri üzerinde çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

İKİ ÜLKE ARASINDA POTANSİYEL VAR

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ise "Aramızdaki işbirliğini geliştirmek için potansiyel var. Bu konuda gayret göstermemiz firmalarımızın önünüz açmamız gerekiyor. Türkiye'de yeni fırsatları kollayacağız. Biz sadece Türkiye'de değil Türkiye ile beraber diğer ülkelerde de işbirliği yapmak istiyoruz. Çok büyük fırsatlar söz konusu" dedi.

Son dakika: Bakan Çavuşoğlundan flaş normalleşme mesajı

İSRAİL VE MISIR'LA NORMALLEŞME SÜRECİ DEVAM EDECEK

Bakan Çavuşoğlu  basın toplantısında gazetecilerin Körfez bölgesindeki gelişmelerle ilgili sorduğu soruya şöyle cevap verdi;

"Geçmişte görüş ayrılıkları oldu, bunların bir faydası olmadığını gördük. Bizim aramızdaki bölünmelerin kimseye faydası yok. Öncelikle kendi aramızdaki ilişkileri düzeltelim ki başkalarına da faydamız olsun. Ukrayna savaşı dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

İsrail'e yaptığımız ziyaret bu bağlamda faydalı oldu. Bizim İsrail ile görüş ayrılığımız olan konular belli ama diyaloğun faydasını gördük. Bu diyalog devam edecek. Filistinli kardeşlerimizin taleplerini İsrail'e ilettik.

Mısır ile görüşmeler sürüyor. Mısır ile önümüzdeki dönemde ileri adımlar atacağız. Şimdi Libya'nın istikrarı için hep beraber çaba veriyoruz. Teröre karşı da beraber mücadele vermemiz gerek. Bu bölgenin istikrarı ve barışı açısından önemlidir."

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#Çavuşoğlu#Abdullah Bin Zayid Al Nahyan#Basın Toplantısı

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