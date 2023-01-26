Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail ve İsveç'e tepki

Haberin Devamı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin şehrine gerçekleştirdiği baskın sonucu 9 Filistinli hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bugün Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile düzenlediği ortak basın toplantısında saldırıya tepki gösterdi ve "İsrail hükümetinden bu tür saldırı ve provokasyonlardan vazgeçmesini istiyoruz. Ölen kardeşlerimiz için başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" açıklamasında bulundu.



İSVEÇ'TEKİ SKANDAL VE FİNLANDİYA'NIN ÜYELİĞİ



Bakan Çavuşoğlu İsveç'te yaşanan skandalla ilgili de konuştu ve şunları söyledi;

"Avrupa'da ırkçılık, İslam düşmanlığı giderek artıyor. Bu bir hastalık haline geldi ve hızlı bir şekilde yayılıyor. İsveç'teki bu alçak eylem aslında bir nefret suçudur, ırkçı bir eylemdir. Kimse bunu bize fikir özgürlüğü olarak anlatmaya çalışmasın.

Haberin Devamı

İsveç diyorsa ki ben artık radikal, ırkçı bir ülke oldum, İslam düşmanlığı artık serbest diyorsa bu kendi bilecekleri iş. Bu Avrupa Birliği normlarına da aykırı.

Şimdi terörle mücadele kanunlarını değiştirmek zorunda kaldılar. İsveç yönetimi bu alçak eyleme izin vererek buna ortak olmuştur. Bu kadar basit. Tüm dünya böyle görüyor.

İsveç şuna karar vermeli. NATO'ya üye olmak istiyor mu istemiyor mu? Bu eylemlerin bir amacı da aslında İsveç'in NATO üyeliğini engellemek için. PKK ile iş birliği yapıyorlar, üyelik sürecine mayınlar yerleştiriyorlar. Bu mayınları temizlemek İsveç'in elinde.

Bu ortamda 3'lü toplantının bir anlamı olmaz. Şu andaki ortam bunu gölgeleyeceği için, sağlıklı olmayacağı için ertelendi. Ayrıca İsveç'in bu ahitnameyi uygulama konusunda ciddi bir adım atmadığını da görüyoruz.



İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin ayrılması konusunda bize bir başvuru gelmedi, dolayısıyla 'ayrıca değerlendiririz' gibi bir şey söyleyemem."









