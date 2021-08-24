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Dünya
Haber Giriş: 24.08.2021 - 12:30 | Son Güncelleme:

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

İngiliz medyasında yer alan 'Türkiye göç merkezi' iddiası hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'bu haber gerçekdışıdır' dedi. BBC'nin bu tweet'i sildiğini belirten Çavuşoğlu kuruluşun özür dilediğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz medyasında yer alan 'Türkiye göç merkezi' iddiası hakkında açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, 'İngiltere ile ilgili haberde Türkiye'de göçmen merkezi iddiaları. BBC tweet attı, bu haberler tamamen gerçek dışıdır. Haberde bahsedilen sözler söylenmemiş sözlerdir. BBC hatasını anladı ve özür de diledi. Bu bir erdemdir. Böyle bir köklü kuruluşa yakışmadı.' ifadelerini kullandı.

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'Muhalefet hemen bu haberlerin üzerine atladı. Muhalefet bu duruma düşmemeli. Buna çok üzüldüm.' Diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'Muhalefet bu iddia üzerinden bize saldırdı. İngiltere, haberi yapan BBC bunu reddetti. Bizim muhalefet partileri bizi eleştiriyor.'

BBC'nin bu tweet'i sildiğini belirten Çavuşoğlu kuruluşun özür dilediğinin altını çizdi. Çavuşoğlu  'Yayıncı kuruluş özür diledi muhalefet tweeti silmedi' dedi.

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Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişinin tahliye edildiğini belirten Çavuşoğlu, bu kişilerin 1061'inin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, '200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız var' dedi.

'Uluslararası platformlarda düşüncelerimizi net bir şekilde söyledik' diyen Çavuşoğlu, tüm kesimler ile temas halinde olduklarının altını çizdi.

 

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