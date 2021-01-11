Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a önemli davet! Bakan canlı yayında duyurdu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kıbrıs meselesi ile ilgili olarak, ''Egemen eşitliğin müzakere edilmesi, iki devletli çözümün olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ayrıca, "Ocak ayı içerisinde ilk toplantıyı gerçekleştirmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesine ilişkin, "Egemen eşitliğin müzakere edilmesi, iki devletli çözümün olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
2016 Çipras hükümeti gelince görüşmeleri devam ettirmek istemediler. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler sonrası görüşmeler tekrar gündeme geldi. Karantina döneminde telefonla görüşmemizde istikşafi görüşmelere hazır olduğumuzu söyledik. Yunanistan 11 Ocak’tan sonra görüşmelere başlayabileceğini söylemişti.
Bugün itibari ile Ocak ayında ilk istikşafi görüşmelere Yunanistan’ı davet ediyoruz. Tüm meselelerde kendine güvenen bir ülke olarak hazırız.
Detaylar geliyor...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle