Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan ve mevkidaşı Yair Lapid'den dostluk ve iş birliği mesajları

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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Son dönemde hem güvenlik ve istihbarat hem turizm ve ticaret alanında işbirliği yapılması için atılan adımlar sonrası bu ziyaret, iki ülke için de kritik önemde.

Bakanlar yaptıkları görüşme sonrası kameralar karşısına geçti ve önemli açıklamalarda bulundu.



Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

"Bu görüşmede İsrail’le ilişkilerimizde olumlu diyalog somut adımlarla ilerletmeyi teyit ettik. Kısa vadede iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretler devam edecek.

İsrail ve Türkiye arasında siyasi ve bölgesel istişareler önem taşıyor. Diplomatik ilişkilerimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmalar başlattık.

Önümüzdeki karma ekonomik komisyon için İsrail tarafından teklif geldi. Biz de bu konuyla ilgili olarak İç İşleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile koordineli olarak görüşmelerin eylül ya da ekim aylarından birinde yapılması için çalışmalar yürüteceğiz.

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Sayın bakanla turizm iş birliği olanaklarının artırılmasını da konuştuk.

Öte yandan taze meyve ihracatı için tarım bakanlıklarımız da irtibat halinde."

"İSRAİL'E ORMAN YANGINLARINDAKİ DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

İsrail’e bugüne kadar ülkemizdeki orman yangınlarına yaptıkları yardımlar için teşekkür ediyoruz.

Geçen sene bildiğiniz gibi çok sayıda orman yangınıyla mücadele ettik. Şu anda da Marmaris’te bir yangın var.

Bugün de bizlere İsrail tarafından yardım teklifi yapılmıştır; bu tekliflere ve dayanışmaya müteşekkiriz.

KKTC’de de süren yangınlar var; İsrail hükümeti bu yangınlar için 2 uçak göndereceğini açıkladı.

Ben de onlara KKTC adına da teşekkürlerimi sunuyorum.

Biz iki ülke olarak bu tür durumlarda, böylesi günlerde hep dayanışma içindeyiz."

"TÜRKİYE VE İSRAİL ARASINDA GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ SÜRECEK"

İsrail ile güvenlik konusunda da iş birliklerimiz sürecek. Yakın zamanda Türkiye2de bulunan İsrail vatandaşlarına yönelik terör tehdidi konusunda da ben Sayın Ladip ile, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Devlet Başkanı Herzog ile sürekli temas halindeydik.

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Türkiye ve İsrail güvenlik kurumlarımız yakın iş birliği içinde çalışılmayı sürdürüyor.

Biz bu tür olayların ülkemizde yaşanmasına izin vermeyiz, bu konuda gerekli mesajlar verilmiştir.”

"FİLİSTİN KONUSUNDAKİ DURUŞUMUZU BİLİYORLAR"

"İsrail - Filistin meselesi bizim gündemimizdeydi. Bunu Kudüs'e gerçekleştirdiğimiz ziyarette de görüştük.

Bu konudaki beklentilerimizi ve hassasiyetimizi İsrail’le her görüşmemizde paylaşıyoruz. İki devletli çözüm ve barış için herkes dikkatli adım atmalı.

Bu ziyaretin Türkiye - İsrail ilişkilerini daha çok geliştireceğine inanıyorum. Ladip’in ziyareti bu ilişkilere verdiği önemi göstermektedir. Diyalog ve iş birliğimizi devam ettireceğiz."

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Mevlüt Çavuşoğlu'nun ardından söz alan Yair Lapid de iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlardan bahsederken Türkiye sayesinde önlenen terör tehdidi için yetkililere teşekkür etti. Ladip'in konuşmasından satır başları ise şöyle oldu:

İSRAİLLİ BAKAN: VATANDAŞLARIMIZI KURTARAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM

"Dostum Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz haftalarda İsrailli vatandaşlarımızın hayatı kurtuldu.

Bu da Türkiye'nin diplomatik ve güvenlik iş birliğinin sayesindedir.

İran'ın komplosunu ortaya çıkardık. Bunların arkasında İran vardır, elimizdeki kanıtlara bakarak bu konuda şüphemiz yoktur diyebilirim. Burada sadece İsrailli masum turistlerin hayatlarına kast etmekle kalmayıp Türkiye'nin de egemenliğine ve güvenliğine müdahale edilmiştir.

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Türkiye'nin profesyonel ve koordine adımları için teşekkür ederiz. Türk polisine, istihbarat birimlerine ve diplomatların çalışmalarına teşekkür ederiz.

İsrail bu tehditlere karşı hiçbir şey yapmadan oturacak değildir.

Biz de Türkiye'ye bu noktada yapmış olduğumuz seyahat uyarımızı değiştireceğiz. İsrailli turistler korku duymadan Türkiye'ye döneceklerdir.

Antalya ve İstanbul İsrailli turistlerin en sevdiği yerlerden. Ben de çocukluğumda tatillerimi oralarda geçiriyordum."

LAPİD: KUDÜS ZİYARETİNDE BAŞLAYAN SÜREÇ DEVAM EDECEK

"Biz sizin Kudüs'ü ziyaretinizde başlattığınız süreci tamamlayacağız. Direkt uçuşlar ve turizm konusundaki iş birliklerimiz sürecek.

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İki ülkenin büyükelçileri yakın gelecekte geri dönecek ve ekonomik ve siyasi adımlar da atılacak.

Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde, diplomatik ikili görüşmelerdeki durumu ve konumu dünya için de çok önemlidir.

Beni ağırlayan personelinize de teşekkürlerimi sunuyorum. Daha fazla kalmak isterdim ancak kalamıyorum ve konukseverliğiniz için teşekkür ediyorum."