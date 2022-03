Son dakika: Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'dan dikkat çeken açıklamalar

Haberin Devamı

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın son bulması için müzakerelerde kolaylaştırıcı bir rol oynayan Türkiye'nin çabaları devam ediyor. Dün Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün de Lviv'de Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü.

Çavuşoğlu ve Kuleba yaptıkları ikili görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

ÇAVUŞOĞLU: AKAN KANIN DURMASI GEREK



Sözü ilk olarak alan Bakan Çavuşoğlu, "İnsanların ülkelerini terk ettiğini gördük. Bu savaşın durdurulması akan gözyaşı ve kanın durdurulması gerekiyor. Biz ilk günden beri çabalarımızı sürdürüyoruz. Antalya'da iki bakanı bir araya getirdik. Belarus görüşmeleri sürerken bizim çabalarımız da devam ediyor. Dün Moskova'daydım. Oradaki görüşme hakkında Sayın Kuleba'ya bilgi verdim." dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

Haberin Devamı

"ERDOĞAN PUTİN İLE KONUŞTU"

"Cumhurbaşkanımız bugün Zelenski'nin ardından Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye başından beri ilkeli bir tutum sergiledi. Vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Ukrayna yönetiminden çok yardım gördük, kendilerine teşekkür ediyoruz."

"TEMENNİMİZ ATEŞKES"

"Temennimiz öncelikle Mariupol ardından Ukrayna genelinde bir ateşkesin tesis edilmesi. Kuleba ve Lavrov'un bir kez daha bir araya getirmekten mutlu oluruz ancak bir an önce liderler düzeyinde bir toplantı olması gerek. Bu toplantıya da ev sahipliği yapmak isteriz.

Savaşlar hakkında bir şey demek zor ancak bu görüşmeler sonrası ateşkes umudumuzun arttığını söyleyebiliriz."



KULEBA: TÜRKİYE'NİN GARANTÖR OLMASINI İSTİYORUZ



Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise kilit konuların liderler arasında konuşulması gerektiğini belirtti ve

"Kararlılığınız, cesaretiniz ve şahsen ziyaretiniz, Türkiye'nin aktif bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor. Türkiye'yi garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz." dedi.

SORU -CEVAP

Financial Times'da yer alan 15 maddelik mutabakat metni doğru mu?

Dmitro Kuleba: "Financial Times'ın verdiği bilgi Rusya pozisyonudur, bunu teyit edebilirim. Ukrayna bunu onayladı gibi gösteriyorlar ancak bizim önceliğimiz güvenlik. Ukrayna BMGK zirvesi konusunda teşebbüste bulunuyor. Türkiye'nin Ukrayna konusundaki duruşunu görüyoruz. Önemli adımlar atıyorlar. Türkiye Karadeniz bölgesinde de çok önemli bir rol oynuyor."

Haberin Devamı

Mevlüt Çavuşoğlu: "Ukrayna'nın bir teklifi oldu. Dün yaptığım temaslarda Rusya'nın buna bir itirazı olmadığını gördüm. Burada önemli olan her iki devletin ve halkının kabul edeceği bir mutabakat sağlanması. İki liderin bir araya gelme ihtimali var. Sayın Zelenski başından beri Putin ile bir araya gelebileceğini belirtti. Dün de söyledik biz ev sahipliği yapmaktan memnun oluruz"

Tahliyelerdeki son durum nedir? Putin -Zelenski görüşmesi için tarih belli mi?

Mevlüt Çavuşoğlu: "Liderler seviyesindeki görüşme için tahminde bulunmak ve bir tarih vermek zor. Buna liderler karar verecek. Tahliyeler için çalışmalar sürüyor. On binlerce sivil hala daha şehirde. Mariupol'de 100'den fazla vatandaşımız bulunuyor. Mariupol'de insani ateşkes teklifi Antalya'da Kuleba'dan gelmişti biz de şiddetli bir şekilde desteklemiştik. Ama bugüne kadar bunu sağlayamadık. Rusya insanları Mariupol'den çıkarmak istediklerini Ukrayna'nın engellediğini söylüyor. Ukrayna ise tam tersini söylüyor, Rusya'nın engel olduğunu belirtiyor.

Haberin Devamı

Biz de şöyle bir teklifte bulunduk. Burada uluslararası kuruluşlar, Kızılhaç Örgütü, BM İnsani Örgütü olan OCHA ve de Türk Kızılayı gözlemci olsun, 24 saatlik ateşkes olsun, koridor açılsın, bunun işleyip işlemediğini de insani kuruluşlar gözlemlesin dedik."



Dmitro Kuleba: Ukrayna her an yeşil koridorların garantisini verebilir. Mariupol'dan insanları çıkarmak istiyoruz ama bizim tarafımızda sorun yok, Rusya tarafında sorun var. Orada bir insani kriz var. Orada şu an bir kabus yaşanıyor. Orayı bir an önce güvenli alana çevirmek için herkesin destek vermesi gerek.

BAYRAKTAR SİHA'LARI

Ukraynalı Bakan Kuleba'nın, Ukraynalıların Bayraktar TB2 SİHA'ları için şarkı bestelediğini söylemesi üzerine Bakan Çavuşoğlu "Bayraktar SİHA'ları Ukrayna tarafından Türkiye'deki bir şirketten alındı. Bayraktar TB2 SİHA'larının Ukrayna'da çok popüler olduğunu ve bununla ilgili şarkı ve kliplerinin tüm dünyanın izlediğine şahit olduk. Biz başından beri Ukrayna'nın yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Türkiye ilkeli tavrını sürdürecek. " dedi.