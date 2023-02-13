Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Suriyelilere kapı açıldı' iddialarına yanıt

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile ortak basın toplantısı düzenledi.

'13 Şubat tarihinden itibaren 77 ülkeden 9 bin 401 personel sahada. 747 ilave personel de yolda' diyen Çavuşoğlu,Suriyelilere sınır kapıları açıldı iddialarına ilişkin, "PKK'nın YPG'nin kontrol ettiği yerde kapı açılması söz konusu değildir." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, 'Bize karşı olanlar olabilir, eleştiri de doğaldır ancak halkı provoke etmek için yanlış bilgileri yaymak iyi niyetli bir yaklaşım değil. Bu konu tamamen depremle ilgili. Suriye’yi de etkiledi. Uluslararası topluma teşekkür ederiz. Bu yardımların bazıları doğrudan havadan gidiyor. BM insani yardımları yıllardır gümrük kapısından geçer' dedi.

'Uluslararası topluma ve BM’ye sınır kapılarından geçebileceğini söyledik. Olay bundan ibaret. PKK/YPG’nin bulunduğu bölgeleri açtığımız ya da Suriyeli akını olduğu doğru değildir' diyen Çavuşoğlu, 'Bize sorsunlar, biz doğru bilgiyi veririz. Bu kapıların açık olması tamamen insani yardımların ulaşması içindir. Yalan bilgileri yaymak iyi niyet değildir' ifadelerini kullandı.

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'Eğer Belçika Suriye'deki Suriyelileri ülkelerine götürmek istiyorlarsa biz onlara yardımcı oluruz' diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'Nasıl bizim uçaklarımız hem THY hem diğer özel şirketlerimiz de deprem bölgelerine yardım götürüyorlar dönüşte de ücretsiz bir biçimde bölgeden ayrılmak isteyen kişileri götürüyorlar oradan alsınlar Suriyelileri kendi ülkelerine getirsinler bu kendilerini bağlar.'