Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e büyükelçi atamasına ilişkin kritik açıklama: Lapid'in Türkiye ziyaretinde değerlendireceğiz

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası bugün de İsrail'e gitti. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’le görüşen Bakan Çavuşoğlu düzenlenen ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi.

Bakan Çavuşoğlu İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'le görüşmesinin ardından karşılıklı büyükelçi atamasına ilişkin, "İsrail ile karşılıklı büyükelçi ataması konusunu Lapid'in Türkiye ziyaretinde değerlendirme kararı aldık" dedi.

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM BARIŞ İÇİN TEK YOL'

Çavuşoğlu "BM parametreleri içinde 2 devletli çözümün barış için tek yol olduğuna inanıyoruz. Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyalog faydalı olacaktır. Pozitif bir gündemde çalışmak anlaşmazlıkları çözebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Çavuşoğlu İsrail ziyaretinde şu ifadeleri kullanmıştı:

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"Bugün Filistin-İsrail meselesini de görüştük. Dün Filistin'de görüşmelerim oldu. Biz BM parametreleri içinde 2 devletli çözümün barış için tek yol olduğuna inanıyoruz.

Bizim gerçekten görmek istediğimiz şey zaten bu, kalıcı bir barışın Orta Doğu’da sağlanması. Tabii ki Kudüs’le ilgili olarak hassasiyetleri paylaştım. Aynı zamanda Harem-i Şerif’in kutsallığıyla ilgili hassasiyetimizi paylaştım. Biz aramızdaki bağların normalleşmesinin bu sürecin barışçıl olarak sonuçlanmasına da faydası olacağına inanıyoruz. Biz Türkiye olarak her zaman yapıcı bir rol oynadık, bu konuda da sorumluluğa hazırız."

Çavuşoğlu, ayrıca Bakan Lapid'i samimi görüşmeler gerçekleştirmek ve iş birliğini devam ettirmek üzere Türkiye'ye davet etti. Lapid ise Çavuşoğlu'na verdiği esprili yanıtta, "Döner, kebap olacaksa geliyorum" ifadesini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid: "Bir Türk dışişleri bakanının 15 yıllık bir dönem içinde yaptığı ilk ziyaret sonrasında bizler sadece diplomatik ilişkiler ve güvenlik ilişkilerimiz açısından değil, aynı zamanda ekonomik bağlarımız açısından da bir gelişme olduğunu gördük.

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MESCİD-İ AKSA ZİYARETİ

Ayrıca Çavuşoğlu Mescid-i Aksa'yı ziyaret ederek, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ziyaret ettik, Filistinli ve diğer ziyaretçi kardeşlerimizle kucaklaştık" mesajı paylaştı.

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TÜRKİYE-İSRAİL İŞ KONSEYİ VE İSRAİL’DEKİ TÜRKİYELİLER BİRLİĞİ MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ziyareti dahilinde Türkiye-İsrail İş Konseyi ve İsrail’deki Türkiyeliler Birliği mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra dışişleri bakanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, başkent Tel Aviv’de Türkiye-İsrail İş Konseyi ve İsrail’deki Türkiyeliler Birliği mensuplarıyla bir araya geldi.