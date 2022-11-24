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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Finlandiya#NATO
Son dakika... Bakan Çavuşoğlu Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 11:52

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü. İki bakan Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecini ve tahıl koridoru anlaşmasını ele aldı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nunFinlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu.

Görüşmeye ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bugün (24 Kasım) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede, NATO genişlemesi, Ukrayna'daki son gelişmeler ve tahıl anlaşması ele alınmıştır.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Pençe-Kılıç Harekatı çerçevesinde terörle mücadelemizin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulamıştır."

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Finlandiya#NATO

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