Son dakika... Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Türkiye ile Ermenistan arasında yeni normalleşme adımları masada

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Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme diplomasisiyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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HEDEF TAM NORMALLEŞME



İki ülke temsilcileri arasında yapılan ilk görüşmede normalleşme sürecinin amaçlarının ve önümüzdeki dönemde neler beklendiği gibi başlıkların ele alındığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Hedef tam normalleşme. Ermeniler de bundan çok memnun.Tam normalleşmeye giden süreçte uçuşların başlaması ve özel temsilcilerin atanmasının dışında hangi adımlar atılabilir onun üzerinde çalışılacak” dedi.



Çavuşoğlu, normalleşme diplomasisinin bir sonraki adımında özel temsilcilerin güven arttırıcı adımları görüşeceğini dile getirdi.

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TEMASLARI SÜRDÜRÜYORUZ



Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, “Burada ABD ile Rusya arasındaki diyalog süreci belirleyici olacak. NATO şimdi Rusya’ya önce sözlü cevap verdi, Rusya’nın teklifleri vardı. Şimdi yazılı bir şekilde de verecek. Gerginlik halen devam ediyor, halen durum ciddi. Bizler de temaslarımızı sürdüreceğiz. Bu şekilde gerginliğin azaltılmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.