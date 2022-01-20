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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Türkiye ile Ermenistan arasında yeni normalleşme adımları masada

#Mevlüt Çavuşoğlu#Ermenistan#Türkiye
Son dakika... Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Türkiye ile Ermenistan arasında yeni normalleşme adımları masada
Erdinç Çelikkan

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme görüşmeleriyle ilgili “İlk görüşmede sürecin başlamasının amaçları ve bu süreçten neler beklendiği görüşüldü. Özel temsilciler bir sonraki görüşmede uçuşların başlamasının yanı sıra başka hangi adımlar atılabilir, onun üzerinde çalışacak” dedi.

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Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme diplomasisiyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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HEDEF TAM NORMALLEŞME

İki ülke temsilcileri arasında yapılan ilk görüşmede normalleşme sürecinin amaçlarının ve önümüzdeki dönemde neler beklendiği gibi başlıkların ele alındığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Hedef tam normalleşme. Ermeniler de bundan çok memnun.Tam normalleşmeye giden süreçte uçuşların başlaması ve özel temsilcilerin atanmasının dışında hangi adımlar atılabilir onun üzerinde çalışılacak” dedi.

Çavuşoğlu, normalleşme diplomasisinin bir sonraki adımında özel temsilcilerin güven arttırıcı adımları görüşeceğini dile getirdi.

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TEMASLARI SÜRDÜRÜYORUZ

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, “Burada ABD ile Rusya arasındaki diyalog süreci belirleyici olacak. NATO şimdi Rusya’ya önce sözlü cevap verdi, Rusya’nın teklifleri vardı. Şimdi yazılı bir şekilde de verecek. Gerginlik halen devam ediyor, halen durum ciddi. Bizler de temaslarımızı sürdüreceğiz. Bu şekilde gerginliğin azaltılmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

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