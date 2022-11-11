Son dakika... Bakan Çavuşoğlu açıkladı: KKTC Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildi

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Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı tarihi bir karar imza attı.

Türk Devletleri Teşkilatı KKTC'yi gözlemci üye olarak kabul etti.

Konu ile ilgili bir mesaj yayınlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci üye olarak kabul edildi' dedi.

Zirvede konuşan Erdoğan ise konu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu;

'Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Teşkilatımıza gözlemci üye olmasını kabul ettik. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstererek çözüm sürecine de katkı sağladık. Bu dayanışma iradesini sergilediğiniz için siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum.'