Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu açıkladı: KKTC Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildi

Güncelleme Tarihi:

#KKTC#Mevlüt Çavuşoğlu#Dünya
Son dakika... Bakan Çavuşoğlu açıkladı: KKTC Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 10:17

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı tarihi bir karar imza attı.

Türk Devletleri Teşkilatı KKTC'yi gözlemci üye olarak kabul etti.

Konu ile ilgili bir mesaj yayınlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci üye olarak kabul edildi' dedi.

Zirvede konuşan Erdoğan ise konu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu;

'Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Teşkilatımıza gözlemci üye olmasını kabul ettik. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstererek çözüm sürecine de katkı sağladık. Bu dayanışma iradesini sergilediğiniz için siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9’uncu Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu
daha fazla video içinCumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9’uncu Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu
Haberle ilgili daha fazlası:
#KKTC#Mevlüt Çavuşoğlu#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi! Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz?

#Peynir
BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım?

#Anne Olmak
A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı

BAKMADAN GEÇME!

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi! Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz?

#Peynir
BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım?

#Anne Olmak
A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı