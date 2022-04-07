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Son dakika: Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

#Hulisi Akar#Rusya#Sergey Şoygu
Son dakika: Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Bakan Akar tarafından; diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve başta Mariupol olmak üzere sivillerin emniyetli bir şekilde karadan, denizden tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulandı. İnsani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi" denildi.

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#Hulisi Akar#Rusya#Sergey Şoygu

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