DHA
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Son dakika: Bahreyn başbakanı hayatını kaybetti
Bahreyn Kraliyet'i, 1971 yılından bu yana Bahreyn Başbakanı olan Halife bin Selman el-Halife'nin 84 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bahreyn Kraliyet'i, 1971 yılından bu yana Bahreyn Başbakanı olan Halife bin Selman el-Halife'nin 84 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Halife bin Selman el-Halife, 1971 yılından bu yana Bahreyn Başbakanı olarak görev yapıyordu ve bu nedenle dünyanın en uzun görevde olan seçilmemiş başbakanı unvanını taşıyordu.
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