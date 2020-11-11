MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Bahreyn başbakanı hayatını kaybetti
GeriDünya Son dakika: Bahreyn başbakanı hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 11.11.2020 - 11:29 | Son Güncelleme:

Son dakika: Bahreyn başbakanı hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Bahreyn başbakanı hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

Bahreyn Kraliyet'i, 1971 yılından bu yana Bahreyn Başbakanı olan Halife bin Selman el-Halife'nin 84 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bahreyn Kraliyet'i, 1971 yılından bu yana Bahreyn Başbakanı olan Halife bin Selman el-Halife'nin 84 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Halife bin Selman el-Halife, 1971 yılından bu yana Bahreyn Başbakanı olarak görev yapıyordu ve bu nedenle dünyanın en uzun görevde olan seçilmemiş başbakanı unvanını taşıyordu. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle