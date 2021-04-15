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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.04.2021 - 14:50 | Son Güncelleme:

Son dakika: Bağdat'ta bomba yüklü araç patladı! Ölü ve yaralılar var

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Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat’ın Sadr Bölgesi’ne bağlı Habibiye semtinde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Açıklamada, patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı, çevredeki araçların da zarar gördüğü kaydedildi.

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