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Son dakika... Bağdat Havalimanı’nda patlama

#Irak#Bağdat#Dünya
Son dakika... Bağdat Havalimanı’nda patlama

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda patlama meydana geldiği bildirildi.

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Irak medyasının güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberde, Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda sabahın ilk saatlerinde patlama meydana geldiği ve patlamanın ardından havalimanında bulunan ABD Askeri Üssü’nden siren seslerinin yükseldiği aktarıldı.

Patlamanın havalimanında bulunan Acil Müdahale Birlikleri yakınında meydana geldiğini belirten kaynak, uzmanların patlamanın bomba düzeneğinden kaynaklandığını vurguladıklarını kaydetti.

Patlama sonucu herhangi bir can kaybı veya hasarın meydana gelmediği belirtildi.

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#Irak#Bağdat#Dünya

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