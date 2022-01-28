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Son dakika: Bağdat Havalimanı'na roket saldırıları

#Irak#Bağdat Havalimanı#Saldırı
Son dakika: Bağdat Havalimanına roket saldırıları

Irak'ın başkenti Bağdat'taki uluslararası havalimanına roket saldırıları düzenlendi. Peş peşe yapılan 6 roket saldırısı sonrası sivil uçaklar hasar alırken cay kaybı olup olmadığına dair henüz net bir bilgi gelmedi.

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Irak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil bölümüne 6 füzeyle saldırı gerçekleştirildiği, füzelerden birinin kullanılmayan yolcu uçağına isabet ettiği öğrenildi.

İlk Görüntüler

Bağdat Havalimanına peş peşe saldırılarBağdat Havalimanı'na peş peşe saldırılarHaberin Tüm Görselleri

Iraklı güvenlik yetkilileri, Uluslararası Bağdat Havalimanına 6 roketin düştüğünü açıkladı. Roketlerin bazıları havalimanı pistine düşerken sivil kısmına düşen bazı füzelerin de bir uçağa isabet ettiği bildirildi.

BAZI SALDIRILAR HAVADA ENGELLENDİ

Saldırı sırasında devreye giren Irak Hava Savunma Sisteminin bazı roketleri önlediğini aktarıldı. Saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Son dakika: Bağdat Havalimanına roket saldırıları

Sosyal medyaya düşen görüntülerde uçakların hasar aldığı görülüyor...

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BU AY GERÇEKLEŞEN 3. SALDIRI

Saldırı, ülkede en son 3 Ocak'ta İranlı komutan Kasım Süleymani'nin ölümünün ikinci yıl dönümünde gerçekleştirilen saldırının ardından bu ay üçüncü oluyor.

 

IRAK HAVAYOLLARI: "SALDIRIDA HİZMET DIŞI BİR UÇAK HASAR GÖRDÜ"

Irak Havayolları tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Bağdat Havalimanı’na gerçekleştiren roketli saldırıda hizmet dışı bir uçağın hasar gördüğü belirtildi.

Irak'taki Uluslararası Bağdat Havalimanına sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıya dair Irak Havayolları'ndan açıklama geldi. Açıklamada, saldırıda hizmet dışı bir uçakta hasar meydana geldiği belirtilerek, “Uçuşların devam edeceği konusunda yolcuları temin ederiz" denildi.

Irak medyası, Bağdat Havalimanı’na 6 roketin düştüğünü duyurmuştu. Roketlerin bazıları havalimanı pistine düşerken, sivil kısmına düşen roket ise bir uçağa isabet etmişti. Saldırı sırasında devreye giren Irak Hava Savunma Sisteminin bazı roketleri ise önlediği aktarılmıştı.

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