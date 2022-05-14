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Son dakika: BAE'nin yeni devlet başkanı belli oldu

#BAE#Halife Bin Zayed Al Nahyan# Muhammed Bin Zayid En‑Nehyan
Son dakika: BAEnin yeni devlet başkanı belli oldu

Dün hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın koltuğuna veliaht prens olan Muhammed bin Zayid en‑Nehyan'ın oturacağı açıklandı.

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Abu Dabi emirliğinin veliaht prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutan yardımcısı olan Muhammed bin Zâyid bin Sultan en-Nehyan dün hayatını kaybeden Halife bin Zayed Al Nahyan'dan boşalan devlet başkanlığı koltuğuna oturacak.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın dün, 73 yaşında hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ölüm haberi sonrası ülkede 40 gün yas ilan edildi.

Zayed El Nahyan, 3 Kasım 2004'ten bu yana BAE'nin Devlet Başkanı ve Abu Dabi Şeyhi olarak görev yapıyordu.

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#BAE#Halife Bin Zayed Al Nahyan# Muhammed Bin Zayid En‑Nehyan

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