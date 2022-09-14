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Son dakika... Azerbaycan'dan Ermenistan'a flaş çağrı

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#Azerbaycan#Ermenistan#Dünya
Son dakika... Azerbaycandan Ermenistana flaş çağrı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 15:44

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Azerbaycan, çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi.

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Azerbaycan, Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan çatışma sonrası yeni bir çağrı yaptı.

Azerbaycan, çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Azerbaycan devlet savaş esirleri komisyonu yaptığı açıklamada şu ifadeye ver verildi;

'Azerbaycan ateşkes çağrısında bulunuyor ve 100 Ermeni askerinin cenazesini tek taraflı olarak Ermenistan'a teslim etmeye hazır.'

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin de konuyla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.

ERMENİSTAN DUYURDU: 105 ASKERİMİZ HAYATINI KAYBETTİ

Ermenistanaz önce yaptığı açıklama ileAzerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 askerinin öldüğünü duyurdu.

Azerbaycan ise çatışmalar nedeniyle 50 askerinin şehit olduğunu duyurmuştu.

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#Azerbaycan#Ermenistan#Dünya

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