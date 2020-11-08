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Haber Giriş: 08.11.2020 - 15:13 | Son Güncelleme:

Son dakika… Azerbaycan’da tarihi anlar! Bir yanda zafer kutlaması bir yanda kaçış…

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Son dakika… Azerbaycan’da tarihi anlar! Bir yanda zafer kutlaması bir yanda kaçış…
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Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Azerbaycan'dan Şuşa'nın kurtarılmasının ardından gelen son dakika bilgilerine göre vatandaşlar kutlamalar için sokaklara dökülürken, Ermeniler ise Hankendi'yi tahliye etmeye başladı

Dağlık Karabağ savaşında kırk ikinci güne girilirken, Azerbaycan tarihi bir zafer kazandı. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ordunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardığını açıkladı. Aliyev, "28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak." ifadelerini kullandı.

Halka sesleniş konuşması sırasında müjdeli haberi duyuran Aliyev ayrıca, "Biz tarihi Şuşa zaferini müzakere masasında değil savaş meydanında kazandık" dedi.

ŞEHRİ TAHLİYE EDİYORLAR

Şuşa'yı kurtaran Azerbaycan ordusu, Hankendi'ye doğru ilerlerken, gelişmeler üzerine Ermeniler, Hankendi'yi tahliye etmeye başladı. Kentten gelen görüntülerde, yüzlerce insanın yola düşerek şehri terk etmeye başladığı ve araçlarla uzun kuyruklar oluşturduğu görülüyor.

AZERBAYCAN'DA ZAFER SEVİNCİ

Şuşa'nın kurtarılması Azerbaycan'da ise sevinçle karşılandı. Vatandaşlar sokaklara döküldü. Bayrağını alan sokaklara çıkarken caddelerde araç konvoyları oluştu.

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Azerbaycan Şuşa kentini işgalden kurtardı
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