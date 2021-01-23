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Son dakika: Azerbaycan'da korkutan deprem!
Son dakika haberine göre Azerbaycan'da korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli'den gelen bilgiye göre depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.
Son dakika haberine göre Azerbaycan'da korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli'den gelen bilgiye göre depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.
Türkiye saatine göre 16.23'te meydana gelen depremin derinliği de 5 kilometre olarak açıklandı.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
Ayrıntılar geliyor...
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